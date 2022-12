Taranto – Concattedrale, Concerto per Beneficenza Club Lions Città dei due Mari

Si è tenuto nella Concattedrale il concerto dei “Wake up Gospel Project”, diretto dal superlativo maestro Graziano Lesinni, organizzato dal Lions Club Taranto Città dei due mari.

Più di 300 persone hanno partecipato con grande coinvolgimento ad una Kermesse di musiche Gospel in una atmosfera carica di emozioni, contribuendo a raggiungere il principale obiettivo della serata: fare beneficienza.

Il Presidente del Lions Club Taranto Città dei due mari, l’avv Matilde Percolla, mostrandosi molto felice ed orgogliosa della buona riuscita della manifestazione, nella sua presentazione ha ricordato la missione principale di un club service che è proprio, fare beneficienza prendendo a cuore tutte le esigenze dei più bisognosi.

Ha, inoltre, sottolineato, nel ringraziare tutti i soci del suo club, quanto la collaborazione sia l’arma vincente per ogni buon risultato, nel più nobile spirito Lionistico: “Together we can”.

In questo anno di Presidenza, infatti, l’avv Matilde Percolla sta dimostrando costantemente di portare avanti progetti di solidarietà e sostegno per diverse cause. Solo nell’ultimo mese il Lions Club Taranto città dei due mari ha partecipato al banco alimentare, riuscendo a raccogliere oltre 700kg di generi alimentari, ha sostenuto il progetto Casa vacanza Nadia Toffa e la prossima settimana andrà a servire pasti per oltre 50 persone presso la mensa dei poveri nella Chiesa di San Pio X.

I proventi della serata sono stati divisi tra il più importante service dei clubs Lions, ossia quello del “cane guida” che prevede l’acquisto di un cane guida addestrato e la sua donazione ad un non vedente, e le attività di servizio a favore dei più deboli portate avanti da Don Ciro Alabrese nella Concattedrale.

Presenti alla serata molte cariche distrettuali del Lions Club International: il primo vice governatore Leonardo Potenza, il past president del consiglio dei governatori Flora Lombardo Altamura, il Presidente della circoscrizione Magna Grecia Giovanni Sebastio, il Presidente della Zona 10 Mario Lupo, la responsabile distrettuale del service Cane guida, Giulia Romito e tutti i presidenti dei Lions club della città.

Il Parroco Don Ciro Alabrese, entusiasta del clima di gioia che si è respirato durante la serata, ha ringraziato il Lions Club Taranto Città dei due Mari per l’impegno che da sempre dimostrano verso ogni bisogno.