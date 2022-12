Scegliere e Rinnovare per Trani. Si è tenuta stamani la conferenza stampa della lista “Scegliere per Rinnovare” per la presentazione dei candidati alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani,che si terranno nei giorni dal 24 al 27 gennaio 2023 dalle ore 9.30 alle ore 14.00.



I componenti della citata lista sono gli avvocati Salvatore Pasquadibisceglie, Susanna Balducci, Silvio

Barbangelo, Renato Bucci, Lia Caldarola, Giovanna De Leo, Aldo Maria De Cillis, Pietro Di Palma,

Salvina Gagliardi, Sabino Iacobone, Maria Rosaria Larizza, Maria Lorusso, Francesca Magliano,

Cosimo Damiano Matteucci, Alessandro Moscatelli, Donatella Paolillo, Valentina Pini, Maria Letizia

Rana, Francesco Edmondo Stolfa, Antonio Torelli e Giovanna Vista.



Il candidato Presidente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani è l’avv. Salvatore

Pasqua Dibisceglie di Trani.



Il gruppo si presenta con un programma molto dettagliato che, in sintesi, punta a riaffermare la

funzione sociale dell’Avvocatura ed il ruolo imprescindibile nella giurisdizione, a garantire la pari

opportunità tra gli avvocati e le avvocate, ad agevolare i giovani nell’approccio alla professione e

tutti i colleghi nei percorsi formativi, a ricucire i rapporti con l’Unione Regionale delle Curie Pugliesi.