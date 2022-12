Taranto – Situazione dei rossoblu

Il Taranto si è ritrovato nel pomeriggio odierno per la ripresa della preparazione in vista dell’ultima gara del girone di andata in programma domenica 18 dicembre in quel di Messina.

Seduta di analisi video della vittoria sul Monterosi con lavoro in palestra e seduta di potenza aerobica sul campo intervallata da partitelle a tema. Questo il menu propinato ai suoi ragazzi da mister Capuano.

Non hanno preso parte alla seduta Antonio Granata, alle prese con i postumi di una forte contusione al calcagno sinistro, e Edoardo Vona colpito da un forte attacco influenzale.

Indisponibili i lungodegenti Panattoni, Infantino, Diaby e Raicevic.