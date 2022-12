Taranto – Vola la squadra Primavera

Sul sintetico del ‘Francesco Di Molfetta’ il Taranto FC vince con un netto 6-2 contro la Gelbison e mantiene la scia della Fidelis Andria, capolista del Girone B del campionato nazionale Primavera-4.

Risultato in ghiaccio già al termine della prima frazione di gioco con i rossoblu a segno per 3 volte negli ultimi 15 minuti effettivi di gioco. Al 30′ Musto da fuori area, al 40′ Mandueke di rapina su errore della difesa cilentana e Koepke al 45′ su assist dell’attivissimo Musto. La squadra di mister Marino va a riposo con la giusta tranquillità in vista del secondo tempo che si apre al 53′ con la quarta rete rossoblu ionica siglata di testa da Raffaele Mariano. Gli ospiti reagiscono di orgoglio con la doppietta di Corda, ma il Taranto non si disunisce e prima con Badji a seguito di una triangolazione con Koepke e poi con Colurciello di precisione fissano il risultato sul definitivo 6-2.

Quando manca una giornata al termine del girone di andata, in classifica Fidelis Andria sempre in vetta con 25 punti, due in più della coppia formata da Taranto e Recanatese che da oggi vantano entrambe il miglior attacco del girone B con 34 reti segnate.

Prossimo impegno dei rossoblu in trasferta sabato 17 dicembre in casa del Monterosi Tuscia.

TABELLINO

TARANTO-GELBISON 6-2

TARANTO – Caputo, Mariano, Maiorino, Musto, De Liso, Barchi, Marini, Califano, Koepke, Colurciello, Madueke. All.: Marino (A disp.: Di Serio, Frogiero, Sansolini, Torinti, Di Serio, Nardulli, Prezioso, Petrone, Polanco, Badji).

GELBISON – Cannizzaro, Camiolo, Bellizio, Marotta, Acosta, Vinci, Di Lorenzo, Schimmenti, Ferruzza, Corda, Mormino. All.: Capodicasa. (A disp.: Di Luca, Oricchio, Trotta, Di Biasi, Redina, Iervolino, Castagna, Vitiello).

RETI: 30′ Musto, 42′ Madueke, 45′ Koepke, 53′ Mariano, 70′ e 83′ Corda (G), 88′ Badij, 93′ Colurciello

ARBITRO: Stefano Petruzzelli di Bari (Roberto Chiricallo di Bari, Pasquale Alessandro Denora di Bari)

AMMONITI: Colurciello (T), Corda e Di Lorenzo (G)