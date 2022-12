Taranto – Capuano si coccola il suo Taranto

Capuano è sereno e si gode il momento. Eppure, solo 13 giorni fa, era buoi pesto. Si era incappati in un 4-0 netto ad Avellino, che seguiva un altro stop per 3-0 nella vicina Francavilla. Ma, col cielo in tempesta, pioveva a dirotto, mercoledì 27, il Taranto è stato specchiato da una luce nuova, contro il Crotone, vice capolista . Un pareggio che non fu vittoria solo per sfortuna. Poi, a Pescara, lunedì 5 dicembre, la prima vittoria in trasferta. Oggi, in conferenza stampa, Eziolino Capuano è apparso disteso e con le idee chiare.

Ha parlato di squadra chiaramente in crescita, nonostante i numerosi infortuni che la perseguitano sin dall’inizio della sua avventura a Taranto. Rispetta il Monterosi e il suo tecnico, ma chiede ai suoi di ragionare e giocare con tranquillità, anche se la posta in palio è da media classifica, un sogno due settimane fa. Interpellato da noi, in merito alla crescita dei giovani e delle richieste che stanno pervenendo per parecchi dei suoi calciatori, ha dichiarato di esserne orgoglioso e che la società è contenta. In merito alla mancanza dei tifosi, non se l’è sentita di fare un ulteriore appello per invitarli allo stadio ma, che in cuor suo, sogna di vedere la curva al completo ad applaudire la squadra, all’uscita dal sottopassaggio.