Taranto – Lettera aperta del Presidente Giove ai tifosi

Cari tifosi,

Siamo consapevoli che l’inizio di questo campionato abbia soffocato il vostro entusiasmo e comprendiamo le vostre delusioni.

Nel calcio, come noto, che un progetto sia vincente o meno lo stabilisce solo e soltanto il rettangolo di gioco con i risultati che si concretizzano partita dopo partita sino a fine stagione. D’altronde il calcio è bello proprio per questo, per la sua imprevedibilità nel bene e nel male.

Nel corso di queste settimane trascorse praticamente senza pubblico sugli spalti abbiamo lavorato duramente senza mai mollare; con sacrificio e abnegazione i nostri ragazzi hanno dimostrato grandi valori professionali ed umani e grande attaccamento alla maglia ed al nostro obiettivo.

Il risultato positivo ottenuto contro il Crotone e, soprattutto, la splendida vittoria allo stadio Adriatico di Pescara hanno confermato il grande lavoro di mister Ezio Capuano, del suo staff e la grande dedizione di tutto il gruppo squadra nei confronti della nostra maglia.

Ci auguriamo che questo possa essere il punto di svolta per noi tutti, auspicandoci il vostro sostegno in occasione della prossima partita in casa con il Monterosi.

È per questo che il club, riconoscendo da sempre l’importanza dei suoi tifosi ed accettandone le critiche, anche le più dure, ha deciso di proporre un ulteriore ribasso ai prezzi dei biglietti di tutti i settori per le prossime partite che saranno un crocevia importante prima della pausa Natalizia.

Sperando che i nostri ragazzi possano riabbracciare il loro compagno più forte: la splendida tifoseria rossoblu.

Noi siAMO Taranto.

Il presidente Massimo Giove

Prevendita aperta! ⬇️