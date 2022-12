BAT – Costretta a prostituirsi si ribella ma viene pestata dai suoi aguzzini. In 4 finiscono in carcere

Questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani -supportati

da militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bari e del Comando Provinciale di Lecce- hanno

dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare -emessa dal GIP del Tribunale di Trani, su

richiesta della Procura della Repubblica- nei confronti di 4 soggetti (tre donne e un uomo) ritenuti

gravemente indiziati -a vario titolo, in concorso tra loro- di sequestro di persona ,rapina, tentata

estorsione, lesioni nei confronti di una ragazza -minorenne all’epoca dei fatti- nonché

detenzione e porto abusivi di arma.

Le indagini -condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani

sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trani- hanno avuto inizio nel maggio di

quest’anno, a seguito della denuncia formalizzata dalla ragazza, di Andria, che aveva

riferito di essersi sottratta all’attività di prostituzione che due delle indagate gestivano

mediante la pubblicazione di annunci sul web, fissando incontri che avvenivano in varie

province della Puglia ed anche a Milano.

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal Gip (fatta salva la valutazione nelle

successive fasi processuali condotta anche alla luce del contributo della difesa) nella serata

del 15 maggio u.s. gli indagati avevano raggiunto la vittima ad Andria -presso un immobile

in cui la ragazza si trovava in compagnia di alcuni amici- e la aggredivano con calci e pugni,

costringendola a salire a bordo dell’autovettura con cui erano giunti sul posto e -dopo averla

colpita all’occhio con un coltello ed averla poi minacciata con una pistola per farla desistere dalla sua

intenzione di denunciare i fatti- le sottraevano anche il telefono cellulare ed alcuni oggetti

personali; la giovane riusciva a divincolarsi ed a fuggire con l’aiuto di un passante che si era

accorto di quanto stava accadendo e l’aveva fatta rifugiare nella propria macchina,

allontanandosi e trasportandola presso il locale pronto soccorso, mettendola poi in contatto

con la madre, in compagnia della quale la ragazza si presentava presso la locale Stazione

Carabinieri, denunciando i fatti.

Gli arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Trani e Lecce, a disposizione

del GIP.



