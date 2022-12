Bari – Per il mister tutto ok dopo il pari a reti bianche con il Pisa

Bari e Pisa si dividono la posta.

Una partita a reti bianche. Un primo tempo che praticamente non aveva avuto storia fra Bari e Pisa, non poteva che spiegare quanto fosse solido il Pisa e quanto insicuro, al momento, il Bari. Se diciamo che i tifosi hanno sonnecchiato per quasi l’intero match, non è sicuramente una esagerazione. Nella prima frazione, i biancorossi praticamente mai pericolosi, se escludiamo una conclusione di Antenucci, ma c’era pure fuorigioco, quindi nulla. Nel secondo tempo, le note non sono granché. C’è l’espulsione di Rus, per il Pisa, che poteva essere un over per il Bari, ma non lo è stato. Comunque, nel secondo tempo, due traverse colpite da Leonardo Benedetti e Raffaele Pucino. Quinto pareggio per il Bari, momento decisamente no senza Cheddira. Per il Pisa, continua il momento sì di D’Angelo e compagni, nono risultato utile. E’ mare nero per il Bari.

Mister Mignani dopo il pari con il Pisa è apparso comunque soddisfatto per la prestazione e comunque non butta via il punto, utile ai fini della classifica.

Il tabellino

Bari-Pisa 0-0

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Maiello (91′ Bellomo), Folorunsho; Botta; Scheidler (71′ Benedetti), Antenucci (71′ Salcedo). All. Mignani

Pisa (4-3-2-1): Livieri; Hermannsson, Rus, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy (79′ De Vitis), Mastinu (63′ Marin); Tramoni (72′ Sibilli), Morutan (79′ Canestrelli); Torregrossa (63′ Gliozzi). All. D’Angelo

Reti: –

Ammoniti: Rus (P), Vicari (B), Scheidler (B), Maiello (B)

Note: arbitro Francesco Cosso; angoli 8-7 (1-5); recupero 1′ e 4′; al 76′ espulso Rus (P) per doppia ammonizione