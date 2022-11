L’omicida reo confesso, si dichiara pentito

Bat – Reo confesso dell’omicidio di padre e figlio. Un 45nne di Trinitapoli, ha confessato di aver ucciso, 4 mesi fa, padre e figlio nelle campagne foggiane.

Pentito, in carcere, ha raccontato tutto al Pm, l’omicida aveva un debito di 20mila euro, per poter restituire la somma, aveva accettato di lavorare nella campagna delle vittime, e con la vendita del raccolto, avrebbe restituito la cifra ricevuta.

Ma, a suo dire, gli è stato richiesto in anticipo la restituzione del debito, ne è nato un alterco, allontanatosi, si è recato a prelevare una pistola che aveva nascosto in precedenza, uccidendo prima il giovane e nascondendo il corpo sotto i tubi per l’irrigazione, successivamente ha ucciso anche il padre.

Ad agosto fu arrestato, solo ora pentitosi dell’efferato delitto, ha confessato spontaneamente.

foto d’archivio