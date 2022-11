Taranto – Batosta per i rossoblu. Ora è buio fitto

Si risveglia anche l’Avellino e il Taranto sprofonda. Teppure era partito meglio il team rossoblu con Laborfiola prima e Guida dopo, bravi ad impensierire Pane. .

Alla mezz’ora, però, passa in vantaggio l’Avellino con Trotta. Su rigore dato per fallo di mano di La Monica.

Nel secondo tempo ci prova Guida a pareggiare ma è l’Avellino a raddoppiare ancora con Trotta su calcio di rigore, per un fallo di Evangelisti su Russo. Va detto: due rigori dati con troppa facilità. Vengono espulsi Antonio Romano e mister Ezilino Capuano per il Tarranto per proteste. L’Avellino capisce che può affondare e va in gol con Casarini e Murano, un ex. Ora si fa dura per la compagine di Capuano.

TABELLINO

AVELLINO-TARANTO 4-0



MARCATORI: 32′ pt Trotta rigore, 24′ st Trotta rigore, 35′ st Casarini, 48′ st Murano.



AVELLINO: Pane; Rizzo (31′ st Illanes), Moretti, Auriletto, Tito (42′ st Zanandrea); Maisto (40′ st Garetto), Matera, Casarini; Russo (40′ st Murano); Trotta (31′ st Kanoute), Gambale. A disp.: Forte, Franco, Ceccarelli, Guadagni. All.: Rastelli.

TARANTO: Vannucchi; Manetta (39′ st Granata), Antonini, Evangelisti; Mastromonaco, Diaby (32′ st Mazza), Labriola (39′ st Romano G.), Romano A.(15′ st Tommasini), Ferrara; Guida, La Monica. A disp.: Loliva, Caputo, Formiconi, Vona, Maiorino, Marini, Sakoa. All.: Capuano.

ARBITRO: Sig. Bogdan Nicolae Sfira della sezione di Pordenone.



ESPULSI: 26′ pt Mister Capuano per proteste.

AMMONITI: 20′ pt Diaby (Ta), 26′ pt Antonini (Ta) 29′ pt Romano A. (Ta), 31′ pt La Monica (Ta), 44′ pt Rizzo (Av) e 11′ st Matera (Av) per gioco scorretto.

NOTE: Angoli: 7-4.