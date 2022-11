Garanzia Giovani: al via la misura 2A

«È disponibile sulla piattaforma Sistema Puglia la procedura relativa alla Misura 2A – Formazione mirata all’inserimento lavorativo, che ha come obiettivo quello di fornire le conoscenze e le competenze necessarie a facilitare l’inserimento lavorativo sulla base dell’analisi degli obiettivi di crescita professionale e delle potenzialità del giovane, rilevate nell’ambito delle azioni di orientamento e di fabbisogno delle imprese, attraverso percorsi formativi professionalizzanti specialistici rispondenti al fabbisogno del contesto produttivo, nonché di agevolare la riqualificazione per giovani con un titolo di studio debole o con caratteristiche personali di fragilità o che hanno abbandonato percorsi universitari» fa sapere Sebastiano Leo, assessore regionale al Diritto allo Studio, alla Formazione e al Lavoro. «Beneficiari dei percorsi formativi di Garanzia Giovani possono essere i NEET iscritti al programma, cioè quelle ragazze e quei ragazzi che in questo momento non sono impegnati in altri corsi di studio o di lavoro e che hanno scelto un percorso di Garanzia Giovani in cui sia presente la Misura 2A. Con l’attivazione della misura 2A – ha concluso l’assessore Leo – siamo prossimi alla completa attuazione di tutte le misure previste dalla nuova fase del programma: dalla presa in carica, all’orientamento specialistico, fino alle misure di politica attiva. Garanzia Giovani è uno strumento imponente, con l’obiettivo comune di strappare il giovane dalla sua condizione di NEET fino a portarlo alla realizzazione della politica attiva e, nel mezzo, il suo percorso di profilazione ed accompagnamento. Rendere pienamente operativo il programma è stato ed è uno sforzo complesso ma imprescindibile della macchina amministrativa del mio assessorato, che ringrazio per la dedizione e per il lavoro svolto».





0 Shares