Oggi in piazza M. Immacolata Giornata internazionale contro la violenza, il camper della Polizia di stato

Taranto – gli studenti contro la violenza sulle donne. Come avviene da diversi anni, in molte piazze italiane i camper della polizia informano i cittadini come prevenire e proteggersi, in ogni Comando, poi, ci sono uffici preposti, dve le donne possono rivolgersi.

Questa mattina, a Taranto in piazza anche gli studenti del Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre”..

Ad accoglierli il Questore di Taranto, Dr. Massimo Gambino ed il prefetto, dott. Demetrio Martino.

I quali hanno parlato dell’incremento di delitti contro le donne ed del loro compito, che è soprattutto di prevenzione, protezione e come dichiara il primo Ministro Giorgia Meloni, certezza della pena

Gianfranco Maffucci