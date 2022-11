Mano pesante del giudice sportivo con il Taranto F.C. 1927

Di seguito, i provvedimenti per gli ionici, come da comunicato stampa della Lega.

Il Giudice Sportivo sostituto, Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 21 e 22 Novembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETÀ

AMMENDA

€ 4.000,00 TARANTO perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano ripetuti cori offensivi nei confronti delle Istituzioni calcistiche e delle Forze dell’Ordine, facevano esplodere e lanciavano sul terreno di gioco un petardo e, in più occasioni, lanciavano sul terreno di gioco svariati piccoli oggetti (bottigliette di Caffè Borghetti, accendini, bicchieri di plastica contenti del liquido e fumogeni esausti), senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (recidiva, r. proc.fed., r. c.c.).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GUIDA MICHELE (TARANTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DIABY ABOUBAKAR (TARANTO)

MAZZA LEONARDO (TARANTO)