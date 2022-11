BARI – Fondo cinese interessato al Bari

La Verità, parla di un rinnovato interesse di un fondo cinese per il Bari. “Il corteggiamento dei cinesi per la SSC Bari va avanti da qualche anno ma ora sarebbero tornati a farsi più intenso di recente.

Già in passato, si era parlato infatti di interessi provenienti dalla Cina, in particolar modo con il presidente della Winston Herman Zheng, con Paparesta che chiuse la porta nel febbraio 2016 e Giancaspro che rinnovò il no. Nel riaprirsi della partita sarebbe influente il ruolo di Leonardo Volpicella, forte di rapporti stretti con il presidente della regione Emiliano (che negli ultimi anni ha rafforzato il legame con il Dragone) e con lo stesso gruppo Winston.

La pista del calcio andrebbe dunque ad aggiungersi a quella delle infrastrutture e degli impianti eolici. La partita dei cinesi di Winston sul Bari si starebbe riaprendo adesso”. Fonte La Verità

