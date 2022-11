Lecce-Raoul Bova assente alla prima di “The Christmas Show”

L’attore in città per il Festival del Cinema Europeo, ha problemo alla ferita di una gamba dopo l’operazione per togliere i chiodi di una frattura di un paio dii anni fa

Lecce. Raoul Bova assente alla prima di “Christamas show. Ieri sera, gli spettatori presenti alla prima del film, in cui l‘attore è uno dei protagonisti, pur delusi per la sua assenza, lo hanno applaudito a lungo.

La sua presenza era molto attesa, infatti la sala del Massimo era completamente piena (675 posti). ma all’ultimo momento Bova è stato costretto a rimanere in camera all’Hotel Risorgimento. in un video apparso in sala, l’attore stanco e mortificato, oltre a scusarsi, ha spiegato che la ferita alla gamba, per un operazione di rimozione dei chiodi inseriti per una frattura di un paio di anni fa, si era riaperta ed i medici gli avevano ordinato il riposo.

“Mi spiace davvero tanto non essere qui con voi, che tanto numerosi siete venuti a vedere il film”, ha dichiarato nel video.

immagine da un film del 2018