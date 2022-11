Cittadini esasperati, questa notte sono stati posti sui cassonetti cartelli di protesta

Foggia- città sommersa di rifiuti. Ormai da giorni non c’è raccolta, solo in qualche rione è iniziata lentamente, i cittadini si chiedono cosa sia successo e perché i cassonetti per i cartoni e la plastica siano stracolmi ostacolando anche il traffico.

Durante la notte cittadini esasperati hanno posto sui cassonetti diversi cartelli di protesta, la città di Foggia versa all’azienda venti milioni di euro non ricevendo in cambio un servizio decente, lascia costernato il silenzio del comune che con quello di Bari ed Amiu Puglia, ne è comproprietario.

La situazione va affrontata al più presto ogni ora di ritardo aggrava l’igiene pubblica, il WWF ha richiesto l’intervento dell’esercito e della magistratura-

In tutta la città i rifiuti sono davvero tanti, tanto da far nascere discariche abusive. Ormai si rischiano seri problemi sanitari, ormai il cattivo odore ha invaso tutto il comune.

Tutto questo potrà causare infezioni e proliferazione di ratti, scarafaggi, per questo si spera si intervenga al più presto, il WWF fa notare che la situazione va avanti da tempo, oltre al fatto che la raccolta differenziata avrebbe dovuto migliorare il servizio, invece è peggiorato, ed i cittadini hanno serie difficoltà anche a smaltire rifiuti ingombranti, a quanto pare non riescono a contattare l’Amiu Puglia.

foto d’archivio