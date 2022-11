Taranto-Avv. Matilde Percolla(FdI) sul dossier Ilva.

Sul dossier ILVA, importante incontro dove i parlamentari tarantini di Fdi Dario Iaia e Maiorano si stanno spendendo per arrivare ad una risoluzione che rappresenti i reali interessi del territorio e che tenga conto di tutte le variabili in gioco.

Sarebbe bene che nel ricercare le soluzioni non si faccia dell’argomento un motivo di scontro o propaganda politica, cosa che purtroppo è avvenuta spesso ed adesso rischia di essere oltre che stucchevole anche contraria agli interessi del territorio.

Ricordiamoci che amministrazione regionale e PD che ora sparano a zero su Morselli ed Arcerol sono gli stessi che facevano conferenze stampa insieme dicendo di sentirsi “a casa” ed “in famiglia” (Emiliano e Melucci docet).

I 5s, con a capo il Senatore Turco, che oggi lamentano la situazione, sono gli stessi che annunciavano in pompa magna di aver risolto la questione ilva in una settimana (ricordate la conferenza stampa di Di Maio?), gli stessi che a fasi alterne annunciavano di voler convertire tutto in parco divertimenti salvo poi ritirarsi nel fantastico slogan “chiusura fonti inquinanti” che a seconda dell’interlocutore poteva essere chiusura si o chiusura no. Oggi addirittura dicono che non hanno potuto fare granché perché sono stati al governo solo 12 mesi (chissà in virtù di quale calcolo).

Gli unici che hanno sempre affrontato la problematica senza qualunquismo, propaganda e con la dovuta attenzione sono sempre stati i consiglieri di Fdi in regione e Renato Perrini in particolare e soprattutto per la parte sanitaria (ma purtroppo lì siamo ancora in minoranza) ed ora i parlamentari eletti che essendo (finalmente)in maggioranza di governo faranno valere il loro apporto senza contrapposizioni ideologiche e si spera senza attacchi pretestuosi che non aiuterebbero il territorio.

Buon lavoro a loro nella certezza che sapranno dare un contributo fondamentale nella soluzione di una problematica che per il nostro territorio sta diventando ogni giorno più insostenibile, passando “dalle parole”, spese troppo al vento di chi ci ha governato fino a ieri, AI FATTI nella migliore tradizione di Fratelli d’Italia