Esito della conferenza prepartita del 29 ottobre di mister Ezio Capuano.

Sono 11 gli indisponibili per la partita di domenica 30 ottobre, allo Iacovone, contro il Giugliano. Seguono lo squalificato Manetta, gli infortunati Raicevic e Panattoni, il primo pare sia destinato a fermarsi per molte settimane. Altri illustri infortunati sono De Maria, Provenzano, Tommasini e Brandi. Altri 4, di cui non sappiamo i nomi, più lievi, saranno della partita, almeno in panchina. Ma Capuano cercherà di vincere in casa, come sempre, da quando è arrivato. Da segnalare la non ottima situazione sia del campo A che del campo B intitolato a Francesco Di Molfetta.

P.s. Per gli amanti delle frasi ad effetto di Mister Capuano, oggi, Ezio ne ha detto una che deve far riflettere tutti, non solo nello Sport. “L’alibi è il sentimento del perdente”.

Grande Mister Capuano.