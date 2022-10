Come tutti sanno, chi è solito praticare sport può andare incontro talvolta a qualche disturbo, dolori muscolari o articolari, stanchezza, spossatezza, poca energia e molto altro. Si tratta di problematiche molto comuni in chi pratica sport, e che tuttavia possono incidere negativamente proprio sulle attività sportive. Sono sempre di più gli atleti e gli sportivi che, proprio per contrastare eventuali disturbi, donare benessere generale all’organismo ed avere le giuste energie per affrontare l’attività fisica, decidono di utilizzare l’olio di CBD. Il Cannabidiolo, infatti, altro non è che una sostanza che deriva dalla Cannabis sativa, e che a differenza di altre componenti non presenta alcun effetto psicotropo, non crea dipendenza, ma al contrario apporta numerosi benefici all’organismo. Perfetto contro ansia e stress, come è possibile approfondire in questa pagina, così come per combattere dolori, affaticamenti, tensioni e molto altro, il CBD può essere un vero tocca sana per gli sportivi.

È legale per uno sportivo utilizzare olio di CBD?

È importante prima di tutto affrontare un tema estremamente importante per gli sportivi: la legalizzazione o meno del CBD. Come sappiamo, purtroppo vi sono atleti che spesso fanno uso di sostanze illegali per avere migliori prestazioni sportive, tuttavia non è certo il caso dell’Olio di CBD. Dopo tantissime ricerche, discussioni e riflessioni, si è arrivati a livello Europeo alla conclusione che il CBD non possa essere considerato una droga e che quindi l’uso da parte degli sportivi non possa considerarsi doping.

La sostanza è stata infatti inserita anche nella lista di sostanze ad uso terapeutico a basso rischio di abuso, e il suo utilizzo è assolutamente legale nell’Unione Europea rispettando alcune caratteristiche indicate proprio dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e divenute parti integranti delle normative in vigore.

I prodotti a base di olio di CBD devono prima di tutto contenere un valore di THC minore dello 0,2%, devono derivare dalla struttura complessiva della pianta e non solo da alcune sue singole parti, e la canapa dalla quale derivano deve essere coltivata secondo le orme vigenti in uno dei Paesi attualmente facenti parte dell’Unione Europea. Se il prodotto segue questi requisiti, può essere ritenuto legale e può essere tranquillamente assunto anche dagli sportivi.

Benefici dell’olio di CBD per gli sportivi

Entrando proprio nel merito dei benefici che l’olio di CBD può donare agli sportivi che lo utilizzano, spiccano prima di tutto le sue proprietà antiinfiammatorie e antidolorifiche, che lo rendono dunque un buon rimedio per combattere dolori e infiammazioni che per chi pratica sport possono essere all’ordine del giorno. Inoltre, spesso gli atleti soffrono di dolori post-allenamento e di quello che viene comunemente definito indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata. Anche in questo caso, l’olio di CBD, andando ad agire sul sistema endocannabinoide, permette un recupero più veloce e un immediato sollievo a dolori e indolenzimenti.

Ma questi sono solo una piccola parte dei benefici dell’olio di CBD su atleti e sportivi. L’olio permette anche di avere un aiuto in più durante periodi di riabilitazione muscolo-scheletrica, in caso di traumi che nello sport possono essere frequenti. Così come può essere un aiuto concreto nella riduzione di ansia e stress, componenti che possono indubbiamente compromettere anche l’attività sportiva.

Ma rimanendo sempre nell’ambito sportivo, ricordiamo anche se l’olio di CBD viene utilizzato molto spesso da atleti di sport di contatto, questo perché in tali sport esiste un più alto rischio di traumi cranici, e le proprietà neuro protettive del CBD possono essere una buona base per diminuire un’eventuale neuro-infiammazione e lo stress ossidativo.

Ovviamente, in caso di qualsiasi dubbio, in presenza di particolari patologie e, in generale prima di assumere prodotti di questo tipo, è consigliato chiedere il parere del proprio medico curante in grado di capire in maniera puntuale se l’utilizzo di olio di CBD possa essere indicato o meno a seconda delle proprie necessità.

Dove acquistare olio di CBD per lo sport

Per acquistare dell’ottimo olio di CBD, adatto dunque anche agli sportivi perché pienamente conforme alle normative vigenti, è fondamentale rivolgersi a negozi, fisici oppure online, specializzati e soprattutto autorizzati alla vendita di queste particolari categorie. Tra questi spicca in particolar modo Justbob, tra i più apprezzati sul mercato e con una vasta scelta di prodotti di qualità. Che si tratti di integratori, creme ad uso topico, cosmetici. Olii per massaggi o altri prodotti a base di olio di CBD, è sempre importante informarsi sulla loro composizione e autorizzazione, per essere sicuri di acquistare prodotti di qualità assolutamente legali, e benefici per la salute dell’organismo. Non affidarsi mai a rivenditori non autorizzati o a prodotti privi di etichetta.