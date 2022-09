È stata presentata questa mattina, alla Biblioteca Comunale cittadina, la nuova composizione della Fondazione Carnevale di Putignano, a seguito delle recenti nomine della Sindaca Luciana Laera. L’imprenditore Giuseppe Vinella il nuovo presidente alla guida dell’Ente. A completare la squadra l’avvocato Mary Adone, confermata nel ruolo di vice presidente, il neo consigliere Marco Lassandro e il consigliere Dino Andresini. Gianluca Ignazzi nominato direttore artistico-organizzativo. La nuova formazione è pronta per proseguire il lavoro di valorizzazione e promozione avviato, guardando già alla prossima manifestazione in programma questo inverno, con una visione manageriale e di più ampio respiro.

“La nuova governance della Fondazione Carnevale di Putignano – dichiara Luciana Laera, Sindaca di Putignano – è una sfida che nasce da una consapevolezza. Quella che la Fondazione, per crescere e promuovere adeguatamente una manifestazione dalle ambizioni di internazionalità, ha bisogno di una struttura diversa. Motivo per cui abbiamo scelto figure professionali che più potevano interpretare questo cambiamento. In primis Giuseppe Vinella nel ruolo di presidente dell’Ente, imprenditore in grado di tessere relazioni istituzionali, locali, trasversali e di più ampio respiro. In virtù della sua esperienza personale e professionale e il suo saper gestire un’organizzazione efficace ed efficiente sotto il profilo manageriale e dell’ottimizzazione e dell’attrazione di risorse. E ancora, il consigliere Marco Lassandro, impegnato da tempo sul territorio nel settore dell’associazionismo e dell’organizzazione di eventi, e il direttore artistico-organizzativo Gianluca Ignazzi che, forte della sua esperienza professionale e della sua attitudine personale meglio interpreta il ruolo di colui che raccorderà il territorio, i riti, le persone e tutte le specificità che fanno il Carnevale di Putignano. Professionalità distinte ma complementari, che possano lavorare ad aspetti diversi che si integrano tra loro. Competenze che, al servizio della Fondazione, sono certa daranno al nostro Carnevale quello slancio di cui ha bisogno per fare il grande salto. Auguro buon lavoro al rinnovato CdA, a Gianluca Ignazzi e a tutti coloro che profonderanno impegno per il nostro Carnevale. Non da ultimo, ringrazio Maurizio Verdolino e tutte le professionalità che hanno lavorato in questi anni. Affrontando insieme all’Amministrazione Comunale la sfida della pandemia, con le sue ben note conseguenze, sempre con dedizione, passione e spirito collaborativo”.

Alla guida del nuovo CdA della Fondazione Carnevale di Putignano è Giuseppe Vinella. Imprenditore di lunga esperienza, una laurea in Economia e Commercio, Vinella è presidente e amministratore delegato di Sita Sud srl e Vetrerie Meridionali srl. È inoltre presidente di Co.Tr.A.P., consorzio che raggruppa oltre 60 aziende di trasporto pubblico operanti nella Regione Puglia, e di ANAV – Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori in seno a Confindustria. Il neo presidente Giuseppe Vinella commenta così la sua nomina: “Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Putignano per l’appoggio che so essere stato unanime e, pur non potendo promettere soluzioni immediate, prometto di fare le cose per bene sin da subito. Per questa ragione, le prime decisioni del rinnovato Consiglio di Amministrazione sono state orientate a dare adempimento ad alcuni punti dello Statuto della Fondazione: oltre ad aver assegnato l’incarico di Direttore Artistico, abbiamo avviato l’iter per l’istituzione del Comitato d’Indirizzo, un organo consultivo previsto dallo Statuto ma mai istituito che affiancherà il CdA e che prevede il coinvolgimento attivo nell’ente di rappresentanze di tutte le realità cittadine: associazioni degli industriali, degli artigiani, associazioni degli agricoltori e dei commercianti, associazioni culturali, sportive e di volontariato, e costruttori dei carri allegorici. Il prossimo passo del CdA sarà l’indicazione del budget previsto per le prossime due edizioni del Carnevale da presentare alle amministrazioni pubbliche che ci rappresentano. Desideriamo far ripartire la Fondazione Carnevale di Putignano puntando in alto e con il coinvolgimento dell’intera comunità”.

A completare la compagine del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carnevale di Putignano l’avvocato Mary Adone, confermata nel ruolo di vice presidente, il consigliere Dino Andresini e il neo consigliere Marco Lassandro. Dottore magistrale in Scienze Statistiche, Lassandro lavora come Data Analyst in una società di Consulenza. Da sempre impegnato sul territorio attraverso l’associazionismo e l’organizzazione di eventi. Fondatore e organizzatore dell’Underwood festival, ha collaborato, negli anni, ad altri grandi eventi e festival musicali.

Fresco di nomina anche Gianluca Ignazzi, che per la Fondazione ricoprirà il ruolo di direttore artistico-organizzativo. “Sono felice di poter dare il mio contributo per il Carnevale di Putignano – commenta Gianluca Ignazzi – e ringrazio chi ha indicato me per questo ruolo che non sarà di pura “direzione artistica” quanto di “direzione organizzativa” perché intendo lavorare con persone che selezionerò in base all’amore per il carnevale e alla professionalità e che andranno a comporre una squadra, un direttivo organizzativo. Il mio lavoro per l’evento carnevale sarà connettere e costruire attorno a tre paroline magiche: ritmo, teatralità e originalità. Se c’è ritmo non c’è spazio per la noia e in questo modo lo spettatore potrà vivere un evento in continua evoluzione, costruito per intrattenere e coinvolgere, suscitare meraviglia ed emozioni attorno ad elementi mai uguali a sé stessi, mai uguali al “già visto”. Immagino la parata come un musical dove l’immaginifico prende corpo e il fanciullo che è dentro ognuno di noi trova un posto privilegiato in cui diventare protagonista”. Fondatore e Chief Communication Officer & Brand Manager di Traipler.com, Gianluca Ignazzi inizia la carriera lavorativa a Roma, come Art Director in McCann group e DLV BBDO, e dopo a Milano in Leo Burnett come Art Director Senior. Un progetto sviluppato per Samsung lo porta a vincere l’ambito Leone D’Oro e due Bronzi al Cannes Lion Festival 2014. Dall’incontro con Christian Muolo e Aldo Ricci nasce Traipler.com, la prima piattaforma end-to-end di video produzione e content management e digital storytelling.

I tempi sono serrati, ma la squadra è già affiatata e operativa. Al lavoro con un obiettivo ambizioso, portare il Carnevale di Putignano sempre più in alto, coinvolgendo la comunità a tutti i livelli.