Di Costanzo, allenatore del Taranto, è stato chiaro: non darà mai riferimenti tecnico-tattici prima di una partita. Siamo alla prima, quindi, ha fatto chiarezza subito. Ci ha tenuto subito a specificare di non avare tutti i componenti disponibili per svariati motivi. Ferrara, ad esempio, mancherà per l’ammonizione presa nell’amichevole con il Francavilla. Squalificato, lo è anche La Monica. Po ci sono alcuni calciatori in ritardo di condizione a causa di pregressi infortuni. Ha fatto subito riferimento ai vari sistemi di gioco sperimentati nelle amichevoli. Singoli. Infantino, nonostante lo scarso utilizzo nello scorso anno, potrebbe essere della partita. “Non vediamo l’ora di scendere in campo. Abbiamo un gruppo giovane e ben amalgamato”.

“Con il ds Dionisio, abbiamo creato una squadra veloce. Sottolineo che non abbiamo primedonne e ci affidiamo anche a qualche elemento che può ambire a categorie superiori. Non avendo subito gol nel precampionato, posso affermare che è stato fatto un gran lavoro, in merito, da tutti”.

Il Monopoli ha preso molti attaccanti ed ha alla guida il mister che ha fatto benissimo a Taranto negli ultimi 2 anni. Cercheremo di fare il miglior gioco possibile anche se sappiamo che non sempre ripaga… ma ci proveremo a portare via risultato ed applausi”.

A margine della conferenza stampa, è stato presentato il nuovo responsabile della comunicazione. Trattasi del giornalista Carlo Termite. Aveva già ricoperto l’incarico qualche anno fa.