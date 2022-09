Salvare l’Agricoltura è il grido d’allarme che dev’essere subito condiviso e tradotto nell’impegno per salvaguardare la nostra terra, la nostra economia, la nostra salute e le nostre validissime tradizioni pugliesi.

In difesa del Made in Puglia gli agricoltori e le associazioni di categoria hanno lanciato l’allarme sui rischi incombenti sulla produzione vinicola a causa delle calamità naturali e di alcune scelte scellerate e orientamenti emersi a livello europeo che potrebbero vedere compromessa l’economia della nostra regione.

Non è più possibile impantanare in paludi politico-amministrative migliaia di pratiche non pagate dalle calamità naturali. In una prospettiva di totale incertezza economica e produttiva, problemi vecchi e nuovi tarpano le ali dell’agricoltura e del settore vinicolo, condizionandone la possibilità di crescita. Non basta fornire più numeri e classifiche, occorre spingere il piede sull’acceleratore. Servono controlli serrati con i prezzi delle uve in caduta libera, una pianificazione e regolamentazione degli impianti con scelte coerenti alle vocazioni dei territori.

Questo il tema che sarà affrontato durante la presentazione della rivista Political Magazine, domani 2 settembre 2022 alle ore 20:30 presso i Giardini Carducci Agustini Dell’Antoglietta – Fragagnano (TA).

All’incontro interverranno il Sindaco del Comune di Fragagnano Dott. Giuseppe Fischetti, l’Assessore regionale all’agricoltura Donato Pentassuglia, Giampiero Mancarelli Presidente di Kyma Ambiente e Alfredo Longo Presidente f.f della Provincia di Taranto, che illustreranno le criticità che la Regione Puglia sta affrontando, e le misure adottate finalizzate alla salvaguardia dell’agricoltura della nostra Regione, l’opportunità dei bandi europei per una crescita sostenibile, nella consapevolezza che il coinvolgimento di tutti gli operatori dello sviluppo locale e regionale, consentirà di avere quell’impostazione multifunzionale che è strategica per l’avvenire della nostra agricoltura, costruendo percorsi di promozione e valorizzazione con la necessaria partecipazione di tutte le realtà del territorio.

Il Comune di Fragagnano in sinergia con la Regione Puglia continuerà nell’azione di confronto e animazione, così come ha sempre fatto, rilasciando tutte le informazioni e gli aggiornamenti utili sulla struttura e sulle caratteristiche del settore agricolo fortemente interessato in questo periodo, con le annesse soluzioni prospettate dalla Regione.

Francesca Branà