Mancano pochi giorni all’inizio del Summer Fairy Fest, festival musicale organizzato da SUD on the Beach a Fatamorgana.

Dal 5 agosto al 2 settembre, una programmazione di live e dj set originali in una location unica e diversa: il lido Fatamorgana, dove SUD, il noto locale di Taranto, ha aperto la sua sede estiva SUD on the Beach con ristorante e tapas bar di inconfondibile qualità.

Si inizia venerdì 5 agosto con Gabriele Poso, artista con una visione spirituale e musicale, virtuoso delle percussioni, polistrumentista, cultore della musica tribale oltre che direttore d’orchestra. Vincitore di un Grammy Award e di molti premi internazionali, ci incanterà con il suo dj set fatto di suoni in connessione con il linguaggio magico dei tamburi.

A seguire, sabato 6 agosto, il duo RXRY. Il pluripremiato musicista, produttore e compositore Roy Paci affiancherà Roxy, producer e dj salentina, in un live carico di originalità e complicità, alla ricerca di una sperimentazione di suoni e nuove tendenze. Gli stili di Roy & Roxy si mescoleranno per il progetto RXRY, creando un set di grande potenza e “joia infinita” a tempo di musica. Groove travolgente, musica elettronica e l’inconfondibile tromba di Roy per lasciarsi trasportare dall’energia della musica.

Il 12 Agosto sarà la volta di Bassi Maestro con il suo Dj set in Vinile, uno degli artisti più prolifici della musica rap degli ultimi 20 anni. 10 album da solista, innumerevoli collaborazioni con artisti della scena underground e mainstream internazionale, produttore di musica e mixtape.

Rap, hip hop, musica elettronica e riscoperta degli anni 80.

E poi ancora Ghemon, Kosmiko, Dyzen & Moeaike, Madkid e tanti altri rappresentanti della scena musicale, animeranno gli appuntamenti del festival.

Summer Fairy Fest, la musica che ci unisce a SUD on the Beach a Fatamorgana. Salotti su prenotazione e parcheggio disponibile per chi partecipa. Info e contatti al +39 3319289332

