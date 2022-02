Nemmeno il tempo di iniziare la partita che il Taranto, subito all’attacco, al 2′ minuto va in rete con Giovinco che batte il colpevole Zamarion (uscita allo sbaraglio). Sembra un match tutto in discesa ma non sarà così.

Cronaca.

Al 10′ tiro di Emmausso , un ex molto contestato, la palla va fuori.

Al 15′ si rivede il Taranto: Riccardi per Saraniti che segna un gran gol, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Al 20′ ci riprova ancora Emmausso, ma la palla termina fuori.

Al 30′ azione dei locali, tiro di Versienti, la palla va fuori.

Al 40′ fallo di Magri su Giovinco che viene ammonito.

Al 43′ lancio di Emmausso per Tenkorang, che non raggiunge la palla.

Finisce cosi il primo tempo, il Taranto in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo Cudini sostituisce Di Francesco con Merkaj nel Campobasso.

Al 50′ azione molisana con Vanzan che lancia Candellori che tira, la palla va fuori alta.

Al 58’azione degli ionici con colpo di testa di Saraniti, ma Zamarion blocca.

Al 60′ il pari del Campobasso. Merkaj crossa per Rossetti che devia verso la porta, para Chiorra ma molla la presa, Emmausso è veloce a ribadire in rete. È 1-1.

Al 70′ negli ospiti esce Emmausso, piuttosto nervoso (era stato ammonito), al suo posto entra Pace.

Le 2 squadre sembrano orientate ad un pareggio, ma all’80’ Vanzan commette fallo su un giocatore tarantino in area e l’arbitro decreta il rigore per il Taranto: Batte Saraniti centrale, Zamarion devia in angolo.

Finisce in pari ma 4 rigori sbagliati per il Taranto sono troppi: almeno 6 punti in meno in classifica…

Foto a cura Taranto Fc 1927

Tabellino

MARCATORI: 2′ Giovinco (T), 59′ Emmausso

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra; Versienti, Riccardi, Benassai, Ferrara; Civilleri (68’Bellocq), Marsili; Mastromonaco (67’Manneh), Giovinco (79’Barone), Santarpia (54’Falcone); Saraniti. A disposizione: Loliva, Antonino, De Maria, Guastamacchia, Tomassini, Turi, Cannavaro, Labriola. Allenatore: Giuseppe Laterza

CAMPOBASSO (4-3-3): Zamarion; Fabriani, Sbardella, Magri, Vanzan; Tenkorang, Candellori, Persia (82’Giunta); Rossetti, Emmausso (67’Pace), Di Francesco (46’Merkaj). A disposizione: Raccichini, Coco, Ladu, Martino, Liguori, Bolsius. Allenatore: Mirko Cudini

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido