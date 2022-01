«La politica ha bisogno di cittadini consapevoli e formati»

Parte ufficialmente il 3 febbraio alle ore 18 nella sede del piazzale Bestat, la formazione politico amministrativa, una nuova iniziativa messa in campo da Taranto Crea che punta su due valori imprescindibili: la consapevolezza e la formazione. Il programma prevede tre primi appuntamenti che saranno condotti dal dottor Giuseppe Licciardello, già Capo di Gabinetto di diverse legislature comunali che fornirà, in modo semplice e pratico, elementi di conoscenza sul ruolo e l’articolazione degli Enti Locali, in particolare sul Comune, l’ordinamento degli enti locali con un approfondimento sul ruolo e sulle funzioni del Comune e della complessa macchina amministrativa; i compiti e le funzioni del Sindaco e degli altri organi di governo, dagli assessori ai consiglieri comunali per finire con un focus sugli atti del comune con tutto ciò che vuol dire garantire la trasparenza e la partecipazione. Può essere una buona opportunità per acquisire maggiore conoscenza della realtà comunale per quanti volessero impegnarsi politicamente nella prossima competizione elettorale comunale.

Commentano i fondatori di Taranto Crea Fabiano Marti, Fabrizio Manzulli e Ubaldo Occhinegro:

«Ma senza la conoscenza e senza la consapevolezza il percorso all’interno della burocrazia diventa più ostico ed è per questo che stiamo offrendo una importante occasione a chi vorrà impegnarsi nella prossima campagna elettorale. Le competenze e la conoscenza sono assi fondanti intorno ai quali si costruisce la figura del politico del futuro e per noi è importante che gli iscritti a Taranto Crea abbiano una formazione dettagliata su quelle che son ole competenze per le qual andranno a chiedere il voto».