Willow Thrive mira a riunire imprenditori con background diversi provenienti da tutto il mondo e a supportarli in progetti tangibili che promuovono la diversità e incoraggiano la resilienza, ISFOA rappresenta una delle più prestigiose e solide realtà nel panorama accademico.

Un accordo siglato dal Rettore Masullo e Concetta Spitalieri, Presidente e Fondatrice della Willow Thrive, sanciste le modalità di collaborazione tra le due eccellenze.

Il forte legame tra le due istituzioni, i valori comuni, la vasta esperienza, competenza e rete in tutto il mondo faranno di questo accordo una vera piattaforma per impegnarsi collettivamente e creare una prospettiva su come dovrebbe essere il mondo. Identificare la sostanza, il tenore e i confini di questa prospettiva è un lavoro profondo e impegnativo da parte di tutti coloro che sono coinvolti in Willow Thrive

I.S.F.O.A. HOCHSCHULE FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN UND MANAGEMENT

ORGANISME DE RECHERCHE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL À BUT NON LUCRATIF

LA TRADUCTION LITTÉRALE DE HOCHSCHULE DE L’ALLEMAND EST UNIVERSITÉ

L’ISFOA est enregistré en Suisse sous la dénomination suivante : I.S.F.O.A. HOCHSCHULE FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN UND MANAGEMENT approuvé par l’Office fédéral du registre du commerce de Berne et du canton de Zoug qui, dans les langues officielles suisses, représentées par l’allemand, le français et l’italien, se traduit littéralement comme suit :

I.S.F.O.A. HOCHSCHULE FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN UND MANAGEMENT

I.S.F.O.A UNIVERSITÉ DES SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION

I.S.F.O.A. UNIVERSITÀ DI SCIENZE SOCIALI E MANAGEMENT

Institution privée suisse d’Enseignement Supérieur Universitaire et de Recherche Académique Internationale

Institution appartenant au secteur universitaire suisse régie par la loi fédérale LPSU du 30 septembre 2011, développant des formations conduisant à des Bachelors, Masters, Executive Masters et Masters of advanced studies, ainsi qu’à des doctorats de recherche – PhD, correspondant aux niveaux 6, 7 et 8 du cadre européen des certifications (CEC).

Elle adopte la procédure réglementaire V.A.E. (Validation des Acquis de l’Expérience) qui permet à tous ceux qui ont acquis une expérience professionnelle de demander la délivrance d’une qualification de niveau universitaire.

Elle confère légalement des qualifications académiques privées aptes à la reconnaissance, dans le cadre du processus de Bologne (directives de Bologne) du 4 décembre 2003, conformément à la Convention de Lisbonne de 1997 du Conseil de l’Europe ratifiée par la Suisse le 1er février 1999 et par l’Italie avec la loi n° 148 du 11 juillet 2002 et en matière de légitimation et de validation professionnelle, la directive 2005/36/CE est d’application.

Toute personne ayant obtenu un diplôme universitaire à l’étranger peut exercer les droits attachés à la possession du certificat conformément à l’article 3 de la Convention de Paris du Conseil de l’Europe du 14 décembre 1959.

Conformément à l’article 54 de la directive 2005/36/CE de l’Union européenne, l’État membre d’accueil veille à ce que les personnes concernées aient le droit d’utiliser le diplôme de l’État membre d’origine et, éventuellement, son abréviation dans la langue de l’État membre d’origine.

L’État membre d’accueil peut exiger que le diplôme soit suivi du nom et du lieu de l’institution ou du jury qui l’a délivré.

En septembre 2011, le comité mixte Suisse-UE pour l’accord sur la libre circulation des personnes, a décidé d’appliquer la directive 2005/36/CE en Suisse à partir du 1er novembre 2011.

Par conséquent, chaque pays adhérent, en tant qu’État membre d’accueil, doit garantir aux personnes concernées que le diplôme obtenu en Suisse puisse être utilisé sur son territoire dans la langue du pays d’origine.

Dénomination approuvée par l’Office fédéral du registre du commerce de Berne et du canton de Zoug et autorisée par le SEFRI Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation, Universités de la Confédération Suisse, Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche

Légalement autorisée et, à la suite du processus de révision, en possession de la certification de qualité ISO 9001 : 2015, sous le numéro d’identification IAS QMS F1258 dans le domaine de la conception, de l’organisation et de la prestation de cours universitaires en mode télématique délivré le 24 mars 2021.

Institution de culture universitaire et d’études supérieures de droit international, constituée sous la forme d’une Association, Fondation, Personne morale, Société, apolitique et non confessionnelle et – en vertu du droit de recherche scientifique et d’enseignement et de la libre activité économique établi par les articles 20 et 27 de la Constitution fédérale suisse – habilitée à organiser et à dispenser des activités d’enseignement de niveau universitaire, de recherche académique et de formation spécialisée avancée, conformément aux exigences et à la législation en vigueur, en délivrant librement et à titre privé et absolument légal, les certificats correspondants.

Depuis sa création, l’ISFOA a développé une intense activité de recherche scientifique et technologique, conformément aux dispositions des statuts, du règlement de l’enseignement universitaire et du règlement général de l’université. Ces activités sont divisées en activités de recherche facultaire, liées aux particularités des différents départements et aux disciplines qui les caractérisent et dans les activités de recherche universitaire concernant les technologies et les méthodologies liées aux processus d’enseignement et d’apprentissage à distance, où les résultats obtenus sont appliqués tant aux modèles organisationnels qu’aux modèles psychopédagogiques et technologiques des processus d’enseignement et d’apprentissage à distance et intégralement utilisés par l’ensemble de la structure.

Afin de renforcer ce domaine, l’ISFOA a analysé les compétences de ses enseignants et, surtout, de ses chercheurs et a identifié les moyens instrumentaux, essentiellement de nature informatique, qui pourraient être mis à disposition de la recherche, en incluant par conséquent les laboratoires dans sa plate-forme technologique, le matériel informatique et les logiciels, la téléconférence et la vidéoconférence, l’informatique distribuée, l’établissement de liens télématiques avec d’autres structures similaires situées au niveau international et donc, à terme, la possibilité pour les chercheurs de mener à bien leurs tâches de recherche approfondie en utilisant le réseau pour échanger des données, standardiser les protocoles de recherche et partager du matériel et des équipements.

Grâce à cette planification stratégique précise, l’ISFOA a réalisé une rationalisation de l’entreprise qui a permis d’optimiser les coûts, de réduire les déplacements et les missions, de partager les connaissances et d’effectuer des contrôles avant, pendant et après la mise en œuvre d’expériences complexes. En effet, la transformation numérique du patrimoine de nombreuses bibliothèques dans le monde a permis de créer et de mettre à jour des catalogues de bibliothèques nationales accessibles via Internet.

L’ISFOA reconnaît l’importance et la nécessité de mener une activité de recherche de haute qualité qui débouche sur la publication des résultats obtenus par la préparation de monographies et d’articles avec comité de lecture dans les principales revues nationales et internationales, l’organisation de conférences, de séminaires et le lancement de cours de doctorat, grâce auquel les différents groupes de chercheurs de l’Université peuvent se développer et se consolider, dont l’expérience et les connaissances contribuent de manière significative à l’amélioration de la qualité des cours universitaires, des nombreux cours de perfectionnement et de masters, qui visent à offrir aux étudiants un niveau de préparation élevé.

Le certificat académique délivré peut utiliser la nomenclature anglaise, italienne, française ou allemande et suit des procédures autonomes avec ses propres méthodes et processus.

BACHELOR : DIPLÔME UNIVERSITAIRE 1ER CYCLE / NIVEAU

MASTER : DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE 2Eme CYCLE / NIVEAU

PH.D : DOCTORAT DE RECHERCHE 3Eme CYCLE/NIVEAU

L’ISFOA, reconnue par l’ordre juridique national comme appartenant au secteur universitaire suisse régi par la Loi fédérale sur la promotion et la coordination du secteur universitaire suisse (LPSU), utilise les trois langues officielles suisses, l’italien, le français et l’allemand, ainsi que l’anglais et offre des cours menant à l’obtention du Bachelor, du Masters, de l’Executive Master et du Master of Advanced Studies, ainsi que des Doctorats de recherche PhD, correspondant aux niveaux 6, 7 et 8 du cadre européen des certifications (CEC).

L’ISFOA, par le biais d’une plateforme innovante, a développé un parcours académique moderne conçu selon les paramètres adoptés par les principaux fournisseurs de formation internationaux actifs dans le domaine des services d’apprentissage pour l’éducation et la formation, appelé LSP Learning Service Provider.

L’ISFOA a créé un environnement d’apprentissage numérique qui utilise Internet pour dispenser des leçons, des séminaires, des produits multimédias, des tutoriels, des bases de données, des bibliothèques virtuelles, des systèmes d’évaluation et d’auto-évaluation, une assistance et un soutien en ligne, des webinaires, des chatbots et des forums directement sur les appareils portables de l’étudiant, ordinateurs personnels, tablettes et téléphones mobiles.

En utilisant les solutions informatiques et les architectures logicielles les plus avancées, associées aux canaux de transmission traditionnels tels que la télévision par satellite, les systèmes de vidéoconférence, la télévision et la radio sur Internet, les conférences et les cours en présence, l’ISFOA a créé un réseau spécial et unique d’apprentissage circulaire et constant, qui a donné naissance à un modèle pédagogique socioculturel original et unique.

A partir de l’année académique 2010, l’ISFOA a inauguré une structure d’organisation et de gestion renouvelée, active dans le canton de Zoug et dans les villes de Genève et de Zurich auprès d’une importante représentation diplomatique et consulaire, mise à disposition par un membre interne influent de son Sénat académique, en quittant ainsi la ville de Lugano et le canton du Tessin.

L’ISFOA, fondée en 1998, avec plus de 3500 étudiants formés dans divers cours, diplômes avancés, bachelors, masters, masters de spécialisation, doctorats de recherche, a pris cette importante décision stratégique compte tenu du fait que Genève, avec plus de 180 000 habitants, capitale du canton du même nom, par rapport aux 35.000 habitants de Lugano, est la deuxième ville de Suisse après Zurich ; Considérée comme un centre financier, industriel et institutionnel international et cosmopolite, elle est le siège des principales banques privées nationales et étrangères et d’organisations internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations unies, l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation internationale du travail, le Haut- Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation mondiale du commerce, le Conseil européen pour la recherche nucléaire et le Forum économique mondial, ce qui en fait le lieu naturel pour une institution académique prestigieuse caractérisée par une propension innée à développer et à consolider les relations sociales, institutionnelles et professionnelles.

L’ISFOA jouit d’un prestige international et d’une réputation reconnue grâce à son corps enseignant composé de banquiers, d’industriels, d’éditeurs, de journalistes, de diplomates, d’académiciens, de prélats, de militaires, de juristes et d’économistes de renom issus des institutions italiennes et étrangères les plus importantes et les plus connues, aussi bien pour ses importantes activités de lobbying et de développement des affaires que pour son engagement dans les questions sociales, ayant accordé de nombreuses bourses d’études pour couvrir partiellement et/ou totalement les frais prévus pour les étudiants non particulièrement riches, mais méritants et organisé et/ou financé de nombreuses œuvres philanthropiques et caritatives ; enfin, il convient de souligner que tous les enseignements sont soutenus et intégrés par l’utilisation de programmes de trading et de plateformes de trading en ligne pour des simulations opérationnelles sur des marchés financiers ouverts et des stages obligatoires sont prévus à la fin de la période d’apprentissage académique.

I.S.F.O.A. HOCHSCHULE FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN UND MANAGEMENT

GEMEINNÜTZIGE FORSCHUNGSORGANISATION VON ALLGEMEINEM INTERESSE

DIE WÖRTLICHE ÜBERSETZUNG IN DIE DEUTSCHE SPRACHE FÜR „HOCHSCHULE“ IST „UNIVERSITÄT“

ISFOA ist in der Schweiz unter folgender Bezeichnung registriert: I.S.F.O.A. HOCHSCHULE FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN UND MANAGEMENT. Sie wurde vom Schweizer Handelsregisteramt in Bern und des Kantons Zug zugelassen. Ihre Bezeichnung übersetzt man wie folgt wörtlich in die offiziellen Sprachen der Schweiz, d.h. in die deutsche, französische und italienische Sprache:

I.S.F.O.A. HOCHSCHULE FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN UND MANAGEMENT

I.S.F.O.A. UNIVERSITÀ DI SCIENZE SOCIALI E MANAGEMENT

I.S.F.O.A UNIVERSITE’ DES SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION

Eine private Schweizer Einrichtung für das höhere Bildungswesen der Universität und die akademische Forschung mit internationalem Charakter

Diese Einrichtung gehört dem Schweizer Universitätssektor an und wird durch das Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (HFKG) vom 30. September 2011 geregelt. Sie entwickelt Studienkurse, um Diplome wie Bachelor Degree (3-Jahresdiplom), Master Degree (Fachdiplome), Executive Master und Master of Advanced Studies sowie Doktortitel in der Forschung – PhD, die dem 6., 7. und 8. Niveau des europäischen Systems E.Q.F. European Qualification Framework entsprechen, zu erhalten.

Sie wendet das verfahrensrechtlich normative Instrument V.A.E. (Validierung der erworbenen Kenntnisse und Erfahrung) an, dank dem Alle, die Berufserfahrung sammeln konnten, die Ausstellung einer Qualifizierung von Universitätsniveau beantragen können.

Sie verleiht ordnungsgemäße, private, akademische Titel, die im Bereich des Bologna-Prozesses (der Richtlinien von Bologna), vom 4. Dezember 2003, gemäß der Lissabon-Konvention aus 1997 des Europäischen Rats, die in der Schweiz am 1. Februar 1999 und in Italien durch das Gesetz Nr. 148 vom 11. Juli 2002 ratifiziert wurde, für die Anerkennung geeignet sind. Bezüglich der eventuellen Legitimierung und der professionellen Validierung wird die EU-Richtlinie Nr. 2005/36 angewandt.

Alle, die im Ausland ein Universitätsdiplom erworben haben, können die mit dem Besitz der Bescheinigung gemäß Artikel 3 des Pariser Übereinkommens des Europäischen Rats vom 14. Dezember 1959 verbundenen Rechte geltend machen.

Der innergemeinschaftliche Gastgeberstaat wird entsprechend Artikel 54 der EU-Richtlinie Nr. 2005/36 dafür sorgen, dass die Interessenten das Recht erhalten, den Studientitel des innergemeinschaftlichen Ursprungslands sowie seine eventuelle Abkürzung in der Sprache des innergemeinschaftlichen Ursprungslands zu verwenden.

Das innergemeinschaftliche Gastgeberland kann vorschreiben, dass zusammen mit dem Titel der Name und der Ort des ausstellenden Instituts bzw. der Jury angegeben werden muss.

Im September 2011 hat der schweizer-europäische Ausschuss für die Vereinbarung bezüglich des freien Personenverkehrs die Anwendung der EU-Richtlinie Nr. 2005/36 seitens der Schweizerischen Eidgenossenschaft ab dem 1. November 2011 beschlossen.

Demzufolge muss jeder Mitgliedstaat, als Gastgeberland, den Interessenten die Verwendung des eigenen, in der Schweiz, in der Sprache des Ursprungslands erhaltenen Studientitels gewährleisten.

Vom Schweizer Handelsregisteramt in Bern und des Kantons Zug zugelassene und vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) der Universitäten der Schweizerischen Eidgenossenschaft des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) genehmigte Bezeichnung.

Rechtskräftig genehmigt und aufgrund des Revisionsprozesses der Qualitätszertifizierung ISO 9001:2015 mit der Identifizierungsnummer IAS QMS F1258 für den Bereich der Planung, der Organisierung und der Bereitstellung der Studiengänge im telematischen Modus, am 24. März 2021 ausgestellt.

Die Einrichtung der Universitätskultur und der höheren Studien des internationalen Rechts, in Form eines Verbands, einer Stiftung, einer gemeinnützigen Körperschaft, einer unpolitischen und konfessionslosen Gesellschaft und im Rahmen des Rechts auf wissenschaftliche Forschung und Lehren sowie die freie wirtschaftliche Betätigung, die durch die Artikel 20 und 27 der Schweizer Bundesverfassung geregelt wird, ist dazu berechtigt, Lehrtätigkeiten von Universitätsniveau, akademische Forschungen und hohe Fachausbildungen unter Einhaltung der Vorschriften und der geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entwickeln und zu liefern und einen freien und privaten Titel sowie die entsprechenden Bescheinigungen auf absolut rechtmäßiger Grundlage auszustellen.

Seit der Gründung hat ISFOA intensive wissenschaftliche und technologische Forschungen unter Einhaltung der, durch die Satzung, die schulische Ordnung und das allgemeine Regelwerk der Universität vorgesehenen Vorschriften durchgeführt. Sie heben sich durch Forschungstätigkeiten der Fakultät, verknüpft mit den Besonderheiten der einzelnen Fachbereiche und den jeweiligen charakterisierenden Disziplinen und Forschungstätigkeiten der Universität bezüglich der Technologien und der Methodologien der Fern-Lehr- und Lernprozesse hervor, bei welchen die erreichten Ergebnisse sowohl bei den organisatorischen als auch den psychologisch-pädagogischen und technologischen Modellen der Fern-Lehr- und Lernprozesse angewandt und von der gesamten Struktur verwendet werden.

Um diesen Bereich noch weiter zu stärken, führte ISFOA eine Analyse der Kompetenzen der Dozenten, und vor allem der Forscher sowie eine Aufklärung bezüglich der Instrumente, die grundlegend informatischer Art sind und der Forschung zur Verfügung gestellt werden konnten, durch. Demzufolge wurden in den Labors der eigenen technologischen Plattform Hardware und Software, Tele- und Videokonferenz, verteiltes Rechnen eingeführt und telematische Verbindungen mit anderen ähnlichen Strukturen, die auf internationaler Ebene verteilt wird, realisiert. Dadurch wurde den Forschern eine Durchführung ihrer Analysenaufgaben unter Verwendung des Netzes ermöglicht, um die Daten tauschen, die Protokolle der Forschungen standardisieren und Materialien und Einrichtungen teilen zu können.

Dank einer derartig präzisen strategischen Planung gelang es ISFOA eine Rationalisierung des Unternehmens zu erzielen, durch die die Kosten optimiert, die Reisen und Aufgaben reduziert, die Kenntnisse geteilt werden konnten. Dadurch wurde die Durchführung der Kontrollen, während und nach der Realisierung von gut durchdachten Experimenten möglich, da die digitale Verwandlung des Bücherschatzes zahlreicher Bibliotheken aus der ganzen Welt zur Verfügung stand. In der Tat erlaubte der Digitalisierungsprozess die Realisierung und die Aktualisierung der, über Internet zugänglichen Kataloge der nationalen Bibliotheken.

ISFOA ist sich der Bedeutung und der Notwendigkeit der Forschungstätigkeiten von hohem Niveau bewusst, die in der Veröffentlichung der Ergebnisse durch die Vorbereitung von Referatsmonografien und Artikeln in bedeutenden nationalen und internationalen Zeitschriften, in der Organisierung von Kongressen, Konferenzen, Seminaren und in der Aufnahme von Doktorstudiengängen enden, dank der die verschiedenen, in der Universität arbeitenden Forschergruppen wachsen und sich konsolidieren können. Diese Forschergruppen tragen, dank ihrer Erfahrungen und Kenntnisse, auf erhebliche Weise zur Verbesserung der Studiengänge, der zahlreichen Perfektionierungskurse und der Master bei, die den Studenten ein hohes Niveau an Vorbereitung bieten möchten.

Das ausgestellte akademische Zertifikat kann englischsprechende, italienische, französische oder deutsche Nomenklaturen verwenden und führt mit ihren Methoden und Prozessen autonome Vorgänge durch.

BACHELOR: AKADEMISCHER GRAD DES 1. ZYKLUS / NIVEAUS

MASTER: AKADEMISCHER GRAD DES 2. ZYKLUS / NIVEAUS

PH.D: DOKTORTIEL DES 3. ZYKLUS / NIVEAUS

ISFOA, die vom nationalen Rechtssystem als dem Schweizerischen Universitätssektor angehörend anerkannt wurde und durch das Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (HFKG) geregelt wird, verwendet die drei offiziellen Sprachen der Schweiz, d.h. italienisch, französisch, deutsch zusammen mit der englischen Sprache und bietet Kurse, um Diplome wie Bachelor Degree (3-Jahresdiplom), Master Degree (Fachdiplome), Executive Master und Master of Advanced Studies sowie Doktortitel in der Forschung – PhD, die dem 6., 7. und 8. Niveau des europäischen Systems E.Q.F. European Qualification Framework entsprechen, zu erhalten.

Durch eine innovative Plattform entwickelte ISFOA einen modernen akademischen Weg, der entsprechend den von den bedeutendsten Ausbildungsrealitäten von internationalem Niveau, die im Bereich der Lerndienstleistungen für die Bildung und die Ausbildung, LSP Learning Service Provider genannt, tätig sind, angewandten Parameter ausgearbeitet wurde.

ISFOA schaffte ein digitales Lernambiente, das dem Studenten – durch die Verwendung von Internet – direkt auf die mobilen Geräte, Rechner, Tablet und Mobiltelefonen übertragene Lektionen, Seminare, Multimediaprodukte, Übungen, Datenbanken, virtuelle Bibliotheken, Systeme zur Beurteilung und Selbstbeurteilung, Online-Beistand und -Support, Webinar, Chatterbot, Forum bietet.

Durch modernste Hardwarelösungen und Softwarearchitekturen, die mit den traditionellen Übertragungskanälen mit Satelliten-TV, Videokonferenzsystemen, Web-TV und -Radio, Konferenzen und Lektionen in Präsenz verbunden sind, konnte ISFOA ein besonderes und einzigartiges Netzwerk des zirkulären und konstanten Lernprozesses realisieren, das ein nicht wiederholbares Originalmodell gesellschaftlicher, kultureller und pädagogischer Art darstellt.

Ab dem akademischen Jahr 2010 rief ISFOA eine überarbeitete Struktur der Organisation und der Führung ins Leben, die im Kanton Zug sowie in Genf und Zürich, bei einer bedeutenden diplomatischen Repräsentation aktiv ist und seitens eines maßgeblichen internen Vertreters des akademischen Senats zur Verfügung gestellt. Sie wurde dadurch von Lugano und dem Kanton Tessin verlegt.

ISFOA wurde 1998 gegründet und konnte, dank der Tatsache, dass Genf, entgegen der 35.000 Einwohner von Lugano, mehr als 180.000 Einwohner zählt und die Hauptstadt des gleichnamigen Kantons, die zweitgrößte Stadt der Schweiz, nach Zürich, ist, ihren mehr als 3.500 Studenten, die in den verschiedenen Studienwegen, Perfektionierungsdiplomen, kurzen Studiengängen, Masterstudien, Fachmasterstudien, Doktorgraden verteilt sind, diese bedeutende, strategische Entscheidung treffen. Genf wird als eine, auf finanzieller, industrieller und institutioneller Ebene weltoffene und internationale Stadt betrachtet. In Genf befinden sich die Sitze der bedeutendsten nationalen und ausländischen Privatbanken sowie der wichtigsten internationalen Organisationen, wie das Rote Kreuz, die Vereinigten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation, die internationale Arbeitsorganisation, der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, die Welthandelsorganisation, die Europäische Organisation für Kernforschung, das World Economic Forum. Dies bedeutet, dass Genf den natürlichen Ort für eine namhafte akademische Einrichtung darstellt, die sich durch ihre angeborene Neigung zur Entwicklung und der diesbezüglichen Konsolidierung der gesellschaftlichen, institutionellen und professionellen Verbindungen hervorhebt.

ISFOA genießt international, dank ihres Lehrpersonals, das sich aus Bankern, Industriellen, Verlegern, Journalisten, Diplomaten, Akademikern, Prälaten, Soldaten, Juristen, Ökonomen von großem Ansehen, aus den wichtigsten und bekanntesten italienischen Einrichtungen und ausländischen Institutionen zusammensetzt, sowohl wegen ihrer bedeutungsvollen Lobby- und Wirtschaftsförderungsaktivitäten als auch für ihr Engagement auf gesellschaftlicher Ebene, das zahlreiche Stipendien zur teilweisen und / oder vollständigen Übernahme der Gebühren für nicht vermögende, aber würdige Studenten und / oder die Finanzierung unzähliger philanthropischer und karitativer Arbeiten gewährt, ein hohes Ansehen und einen anerkannten Ruf. Abschließend muss noch berücksichtigt werden, dass alle Lektionen durch den Einsatz von Programm-Trading und Online-Handelsplattformen für operative Simulationen in offenen Finanzmärkten unterstützt und integriert werden und am Ende des Studiums ein Pflichtpraktikum vorgesehen ist.

I.S.F.O.A.社会科学与管理大学

不以营利和一般利益为目的的研究机构

德语中“HOCHSCHULE”一词的直接翻译是“大学”

ISFOA 在瑞士境内注册成立,全称为:I.S.F.O.A. HOCHSCHULE FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN UND MANAGEMENT。本机构由伯尔尼和楚格州商业登记处联邦办公室批准成立,在瑞士的三种官方语言中(德语、法语和意大利语),本机构名称相对应的直接翻译如下(三者意思皆为I.S.F.O.A. 社会科学与管理大学):

I.S.F.O.A. HOCHSCHULE FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN UND MANAGEMENT

I.S.F.O.A. UNIVERSITÀ DI SCIENZE SOCIALI E MANAGEMENT

I.S.F.O.A UNIVERSITE’ DES SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION

瑞士大学高等教育和国际质量学术研究私立机构

本机构隶属于瑞士高校(由2011 年 9 月 30 日关于瑞士高校推动发展和协调合作的联邦法律监管) ,通过学习本校所开发的专业课程,学生可获取学士学位(三年制学位)、硕士学位(进修学位)、管理硕士学位和高级研究硕士学位以及哲学博士学位(PhD),它们分别对应欧洲资格框架(E.Q.F.)系统中的 6 级、7 级和 8 级。

通过本校所采用的V.A.E.(经验知识认证)标准程序性验证,已经拥有工作经验的人可向我校申请获取大学级别资格证书。

