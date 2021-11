Grande partecipazione per i festeggiamenti della solennità di San Martino di Tours a Martina Franca.

L’unanime approvazione della 74ma Assemblea Generale della CEI, svoltasi a Roma nel maggio di quest’anno, nella costituzione di San Martino di Tours quale Patrono del Volontariato in Italia ha trasformato in questi giorni la Basilica Pontificia di Martina Franca nel crocevia dell’impegno sociale e della comunione ecclesiale.

Papa Francesco parla del Santo “del mantello” come di un modello per gli uomini di buona volontà, i quali attraverso l’impegno, lo spirito di sacrificio, ed il coraggio a favore dei più deboli, dei bisognosi e delle persone in grave pericolo contribuiscono, in grande misura, a migliorare la qualità della vitae ad aumentare la coesione sociale.

Portatori di fiducia nelle periferie esistenziali: questo il tema al centro di queste iniziative partite il 5 novembre, con la memoria liturgica di Santa Comasia e la venerazione delle sacre spoglie, e che termineranno domenica 28 con l’assemblea dei gruppi parrocchiali per l’inizio del cammino sinodale nella Parrocchia di San Martino.

Mercoledì, in una Basilica occupata in ogni ordine di posto, la Santa Messa prefestiva presieduta da Mons. Giuseppe Donato Montanaro, parroco della Basilica Pontificia con – a seguire – i vespri solenni e l’offerta dell’olio donato dalla Confraternita Natività e Dolori di Maria Santissima in occasione del IV centenario della sua fondazione. A termine la tradizionale benedizione e distribuzione dei semi.

Ieri in una suggestiva atmosfera, favorita dai giochi di luci allestiti sulla facciata della Basilica, due le messe vespertine.

Alle 17 il Vicario Parrocchiale, Don Alessandro Fontò, ha presieduto la celebrazione eucaristica alla quale ha preso parte una rappresentanza della Delegazione pugliese del Sacro e Militare Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro della Real Casa di Savoia.

Alle 19 il solenne pontificale celebrato dal S.E. Mons. Giovanni Checchinato, Vescovo di San Severo, membro della Commissione Episcopale Italiana della Pastorale dei Migranti, Vescovo delegato della CEI Pugliese per la salute e la carità.

Sabato l’Amministrazione Comunale offrirà alla città un concerto della Orchestra Giovanile della Valle d’Itria diretta dal maestro Antonio Palazzo.

Tante le associazioni laicali che proseguiranno il loro percorso di confronto e crescita in basilica nei prossimi giorni: il programma completo al seguente link https://www.comune.martinafranca.ta.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_3375.html