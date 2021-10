E’ il Taranto delle meraviglie. Batte il Potenza per 2-1 ma molti dei suoi tifosi hanno scoperto a casa che il Potenza fosse andato in gol al 97’, tanto che lo stesso arbitro ha convalidato la rete e mandato poi tutti a casa, dopo la trasformazione di un rigore, senza andare a centro campo. Un penalty dubbio che sporca una splendida prestazione dei rossoblù che hanno superato i lucani balbettando solo nella fase iniziale, servendo loro un amaro pugliese che non farà stare tranquillo il pur bravo Trocini, che deve fare i conti con una classifica al quanto precaria. In rete Giovinco, al 27’, raddoppio di Ferrara al 60’. Non era in campo Marsili per infortunio, crediamo comunque non grave. Laterza ha messo in campo una batteria di attaccanti da fare invidia a mezza serie C, Saraniti prima punta affiancato da Pacilli, Giovinco e Santarpia. Dall’altra parte c’era l’esperto Salvemini in coppia con Volpe.

Azl 5’ Pacilli ha un’ottima intuizione per Ferrara che manda alto. Ci prova un paio di volte Salvemini ad impensierire Chiorra, finché, al 27’, il Taranto va in vantaggio. Civilleri parte e crossa dalla destra, intercetta Coccia che serve involontariamente Giovinco che non si fa pregare e batte Marconi. Fino alla fine della prima frazione la partita scorre tranquilla nelle mani dei rossoblù, se si eccettua un tiro di Volpe sul finale. Il secondo tempo riparte come il finale del primo con il Taranto che surclassa l’avversario. Al 59’ sfiorano il raddoppio i nuovi entrati Mastromonaco e De Maria. Subito dopo arriva il gol di Ferrara che dopo una bella corsa sulla sinistra serve Giovinco che gliela restituisce in maniera impeccabile e lo mette in condizioni di battere il portiere avversario. Sul finale il Taranto sfiora il 3-0: traversa di Saraniti e paratona di Marconi su Labriola. Quasi al settimo minuto di recupero, Salvemini va a terra ed è calcio di rigore, trasformato dallo stesso attaccante. Sabato, il Taranto andrà Avellino, atteso dall’ex Braglia.

foto a cura del Taranto Fc del fotografo ufficiale FABIO MITIDIERI

TARANTO – POTENZA 2-1

Marcatori: 27′ pt Giovinco, 15′ st Ferrara (T) – 51,30′ st Salvemini su rigore (P)

TARANTO: Chiorra, Ferrara (41′ st Falcone), Zullo, Riccardi, Saraniti (41′ st Italeng), Santarpia (10′ st De Maria), Bellocq, Pacilli (10′ st Mastromonaco), Granata, Civilleri, Giovinco (36′ st Labriola). A disposizione: Loliva, Antonino, Tomassini, Benassai, Ghisleni, Cannavaro. Allenatore: Giuseppe Laterza

POTENZA: Marcone, Cargnelutti, Coccia (44′ st Vecchi), Ricci, Gigli, Salvemini, Piana, Zenuni (28′ st Banegas), Volpe, Zagaria (1′ st Sandri), Sepe (44′ st Baclet). A disposizione: Greco, Petriccione, Orazzo, Bruzzo, Maestrelli, Matino, Sessa. Allenatore: Bruno Trocini

Arbitro: Paolo Bitonti di Bologna

Assistenti: Amir Salama di Ostia Lido – Veronica Vettorel di Latina

Quarto ufficiale: Stefano Foresi di Bergamo

NOTE: Spettatori presenti oltre 4500, di cui 300 provenienti dal capoluogo lucano. Ammoniti: Sepe, Piana (P), Saraniti (T). Angoli 1-2. Recupero: 1′ pt, 5′ st.

