A partire dal 3 novembre, per consentire l’esecuzione dei lavori di riqualificazione di Piazza Mario Pagano (quartiere San Francesco) e di realizzazione di nuovi parcheggi, sarà ridotta la carreggiata di via Mottola nel tratto prospiciente il muro di confine di Piazza Pagano. Sarà istituito, temporaneamente, il senso unico di marcia sempre nello stesso tratto di strada e in via Mottola tra Piazza Pagano e via Cesare Pavese, con direzione via Alberobello. Inoltre, saranno apportate le seguenti modifiche alla viabilità: sarà fissato il limite massimo di velocità di 30 Km/h in via Mottola tra Piazza Mario Pagano e via Cesare Pavese; saranno istituiti il segnale di stop in via Mottola, all’altezza dell’intersezione con via Cesare Pavese per i veicoli provenienti da Piazza Mario Pagano e il segnale di senso vietato in via Mottola, in corrispondenza dell’incrocio con via Pavese, per i veicoli provenienti da via Mottola/via Alberobello, con obbligo di svolta a sinistra in via Pavese. Infine, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati della strada, in via Pavese da via Arrigo Boito a via Mottola Per le festività natalizie si cercherà di ripristinare la viabilità ordinaria, come concordato con la ditta esecutrice dei lavori. Facciamo appello alla collaborazione e comprensione dei cittadini e al loro contributo per migliorare la città i questo periodo interessata da numerosi cantieri.