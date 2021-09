Una grande bambola di cartapesta ” Piccola Amal ” sta facendo il giro del mondo e dal 7 al 19 settembre arriva in Italia. Il progetto si chiama The Walk_Il Cammino – il più grande Festival itinerante mai realizzato in favore dei diritti dei bambini rifugiati.

The Walk è il lungo viaggio che la Piccola Amal, il cui nome in arabo significa Speranza, compirà alla ricerca di sua madre. Durante i 4 mesi del suo lungo cammino, la Piccola Amal, una marionetta alta tre metri e mezzo che rappresenta una bambina siriana rifugiata di 9 anni, creata dalla Handspring Puppet Company, è partita dal confine tra Siria e Turchia per arrivare come ultima tappa nel Regno Unito, come non accogliere a braccia aperte tutte le Amal del Mondo?

Manca pochissimo all’ arrivo a Bari della Piccola Amal dove sensibilizzerà i suoi abitanti e mantenere alta l’ attenzione sui diritti dei bambini e dei rifugiati. Ha come obiettivo principale quello di valorizzare e sensibilizzare l’ intera comunità alla tutela dei diritti umani e dell’ infanzia, all’ accoglienza, alla cultura delle diversità, al clima e all’ educazione.

Martedì 7 settembre la marionetta approderà a Bari come prima tappa in Italia, per poi proseguire il suo viaggio di oltre ottomila chilometri verso la città di Manchester nel Regno Unito. Qui arriverà solo il prossimo 3 novembre dopo aver attraversato anche Francia, Svizzera, Germania e Belgio.

A Bari Amal scoprirà una terra di ospitalità, di attraversamenti, di contaminazioni e scambi fra culture, di arrivi e partenze.

Saranno tre i momenti fondamentali che Amal vivrà nel capoluogo pugliese. Gli eventi, con la regia di Teresa Ludovico, inizieranno al mattino a Torre a Mare, nello stesso luogo in cui nel 1087 i marinai baresi arrivarono con le reliquie di San Nicola e che poi si sposteranno a Bari nel pomeriggio per concludersi proprio davanti alla Basilica del Santo Patrono di Bari e protettore dei bambini.

Amal approda in Italia, nel piccolo porto di Torre a Mare, dove troverà ad accoglierla Ludovico Abbaticchio, Garante dei Diritti dei Minori dell’ infanzia e dell’ Adolescenza della Regione Puglia, che le consegnerà un dono assicurandole anche che la Puglia non la lascerà sola e continuerà a vegliare e vigilare su di lei e su tutti i bambini rifugiati.

Sempre a Torre a Mare Amal incontrerà una Grande Nonna ( realizzata dal maestro cartapestaio di Putignano Domenico Galluzzi ), insieme a bambini e famiglie, gente del luogo e rappresentanti delle comunità residenti in Puglia: un piccolo spaccato della città multietnica che rassicurerà Amal e le racconterà di una terra di ospitalità millenaria, aperta, la cui storia fatta di incontri e attraversamenti, insegna che “ Qui nessuno è straniero ”.

Una grande colomba bianca, la speranza, la guiderà nel suo viaggio.

Amal si sposterà a Bari dove, accompagnata dai bambini e delle bambine della città la Piccola Amal andrà alla scoperta di Bari Vecchia. Da Corso Vittorio Emanuele ( Palazzo dell’ Economato ) al Castello, passando per Largo Albicocca e le suggestive viuzze del centro storico, incontrerà colori, sapori, voci e musiche delle diverse comunità che abitano la città. Anche i rappresentanti istituzionali della Città di Bari e della Regione Puglia vorranno conoscerla e farle dei doni di benvenuto: un momento simbolico di accoglienza per Amal e per tutti i bambini rifugiati.

Davanti alla Basilica del Santo Patrono della Città di Bari, il Santo protettore dei bambini, la giornata di Amal si concluderà con un momento di spettacolo che darà vita a un grande rito collettivo di accoglienza e inclusione. La nonna, portatrice di saggezza e tradizione, le darà speranza e coraggio per continuare il suo viaggio, le indicherà la strada verso nord e le darà consigli per superare gli ostacoli che potrebbe incontrare lungo il cammino. Tra canti, balli e doni, ad augurarle buon viaggio le note di Erica Mou, Nabil Bey, Michele Jamil Marzella e la voce di Mariangela Gualtieri con un suo testo inedito.

L’ appuntamento, a ingresso libero e su prenotazione, ha registrato il tutto esaurito in poche ore dalla messa online dei biglietti sul canale eventbrite.it. Coloro che hanno registrato la loro prenotazione potranno accedere all ’evento dalle ore 20 alle ore 20.30. Alle 20.30 i posti ancora disponibili perché non occupati dai prenotati saranno rimessi a disposizione del pubblico presente e sarà aperto l’ingresso per quanti si troveranno in lista d’ attesa in loco, fino a esaurimento dei posti disponibili. Alle 21 inizierà lo spettacolo.

L’ iniziativa in Puglia, a Bari, è organizzata e promossa dal Teatro Pubblico Pugliese, con il sostegno della Regione Puglia – assessorato Cultura, Tutela e Sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica a valere sui fondi stanziati in attuazione dell’Accordo di cooperazione con ARET PugliaPromozione per l’attivazione dell’intervento “ PALINSESTO PP-TPP UNA STORIA D’AMORE” (n. 21) – POC Puglia 2014/2020 – Azione 6.8 “ . Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

” Investiamo nel vostro futuro, con il patrocinio di Comune di Bari, in collaborazione con Teatri di Bari; Fondazione Carnevale di Putignano, Abusuan e Granteatrino – Casa di Pulcinella; si ringrazia il Punto Luce di Save the Children gestito da APS Mama Happy.

The Walk è prodotto dal regista tre volte candidato al premio Oscar Stephen Daldry, da Tracey Seaward, produttrice di The Constant Gardener e The Two Popes di Meirelles e War Horse di Spielberg, dal pluripremiato regista teatrale e drammaturgo David Lan eda Good Chance, in associazione con la Handspring Puppet Company, creatori delle marionette di War Horse, con la direzione artistica di Amir Nizar Zuabi, The Walk_Il Cammino conta oltre 250 partner e artisti coinvolti negli eventi che si terranno lungo il percorso tra Gaziantep e Manchester.

Dopo l’ approdo a Bari il viaggio della piccola Amal in Italia proseguirà fino al 19 settembre, giorno in cui da Ventimiglia si sposterà in Francia passando da Scampitella ( Avellino ), Napoli, Roma, Genazzano, Spoleto e Assisi ( Perugia ), Firenze, Bologna, Milano, Torino, Piana Crixia ( Savona ) e Sanremo ( Imperia ). Il cammino proseguirà poi attraverso la Francia, il Belgio, la Germania e per terminare in Inghilterra. L’ arrivo della Piccola Amal a Manchester segnerà la fine del suo lungo viaggio il 3 novembre 2021.

Regia di Teresa Ludovico

Conduttori dei laboratori di danza:

Claudia Gesmundo e Erika Guastamacchia (progetto “Corpo mitico” di Giulio Di Leo, associazione culturale Menhir);

Domenico Iannone, Domenico Linsalata, Silvia Di Pierro (Compagnia AltraDanza);

Laboratori rispettivi: “ La riscoperta del movimento in relazione alla musica popolare ”, “ L’ estasi e il movimento corporeo ” e “ Il corpo fisico ”

Ana Estrela

Conduttori dei laboratori musicali:

Tommaso Scarimbolo ( Bembè scuola delle arti musicali e performative ) laboratorio

“ Colti e Raccolti ”;

Maurizio Lampugnani, “ Percussioni in viaggio ”;

Paolo Lepore (Chorus JSO) con Il Coro del faro e The little english choir, “ Dal canto yiddish alla nenia barese ”;

Francesco Occhiofino e Gaetano Occhiofino (Bari Jungle Brothers), “Rap Lap”; Luigi Morleo, “Migranti”.

Conduttori dei laboratori di manufatti:

Mariantonietta Bagliato

Lucrezia Tritone e Chiara Bitetti conduttrici – azione scenica a cura di Paolo Comentale con la Compagnia Gran Teatrino Casa di Pulcinella.

Coloro che hanno registrato la loro prenotazione sul canale potranno accedere all’evento dalle ore 20 alle ore 20.30. Alle 20.30 i posti ancora disponibili perché non occupati dai prenotati saranno rimessi a disposizione del pubblico presente e sarà aperto l’ingresso per quanti in lista d’attesa in loco, fino a esaurimento dei posti disponibili. Alle 21 inizierà lo spettacolo.

CONDIZIONI

È necessario conservare la prenotazione e presentarla il giorno dell’evento (in formato cartaceo o digitale) con un documento di riconoscimento in corso di validità. Ricordiamo, infatti, che la prenotazione è nominale e non cedibile, e che il nome e cognome dello/a spettatore/spettatrice prenotato/a dovranno corrispondere a quelli sul documento d’identità in corso di validità, e a quelli sulla Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) che si presenteranno al momento dell’arrivo. I posti a sedere saranno distanziati e assegnati dal personale addetto, dopo avere effettuato i controlli obbligatori e secondo l’ordine di arrivo.

I posti prenotati saranno considerati tali solo fino a 30 minuti al massimo prima dell’inizio dell’evento. In caso di mancata presenza entro detto termine temporale, l’organizzazione si riserva la facoltà di ri-assegnare il posto a sedere agli spettatori presenti in eventuale “lista d’attesa”.

ADEMPIMENTI ANTI COVID-19

L’organizzazione informa che, in osservanza delle misure per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza di artisti, personale e spettatori, i posti a sedere saranno distanziati e assegnati dal personale interno, dopo avere effettuato i controlli obbligatori e secondo l’ordine di arrivo.

Inoltre, si ricorda che partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli, è obbligatorio essere in possesso del documento d’identità in corso di validità e di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 – di cui all’articolo 9, comma 2 – https://bit.ly/3ln9qqI), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute.

Per maggiori informazioni su come ottenere la Certificazione verde Covid-19: https://www.sanita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19 .

Si specifica che le prenotazioni effettuate per due persone potrebbero non corrispondere a posti a sedere consecutivi o adiacenti tra loro e che anche in caso di spettatori conviventi sarà osservato il distanziamento interpersonale.

Francesca Branà