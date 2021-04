CJ BASKET TARANTO – LUISS ROMA 64-51

CJ Basket Taranto: Nicolas Morici 22 (5/8, 1/2), Manuel Diomede 14 (2/3, 3/6), Alessandro Azzaro 9 (3/6, 1/4), Bruno Duranti 8 (2/3, 1/7), Ferdinando Matrone 4 (2/4, 0/0), Santiago Bruno 4 (2/2, 0/1), Nicolas Manuel Stanic 3 (0/3, 1/4), Milos Divac 0 (0/0, 0/1), Andrea Pellecchia 0 (0/0, 0/0), Marco Manisi 0 (0/0, 0/0), Riccardo Agbortabi 0 (0/0, 0/0), Luca Cianci 0 (0/0, 0/0). All. Olive.

LUISS Roma: Andrea Martino 17 (4/8, 1/5), Gianluca Tredici 11 (4/5, 1/5), Marco Pasqualin 6 (0/3, 2/7), Riccardo Murri 5 (2/2, 0/1), Francesco Infante 4 (2/11, 0/0), Domenico D’argenzio 3 (0/2, 1/4), Lorenzo Rota 3 (0/0, 0/0), Alessio Di Carmine 2 (1/3, 0/0), Francesco Gellera 0 (0/0, 0/0), Leonardo Di Francesco 0 (0/1, 0/1), Daniele De Robertis 0 (0/0, 0/0). All. Paccariè.

Arbitri: Pietro Rodia di Avellino e Alex Naftali di Torino.Parziali: 18-4, 13-14, 13-18, 20-15. STAT TA: Tiri liberi: 11 / 19 – Rimbalzi: 39 8 + 31 (Ferdinando Matrone 17) – Assist: 20 (Nicolas Manuel Stanic 9). STAT RM: Tiri liberi: 10 / 15 – Rimbalzi: 34 10 + 24 (Riccardo Murri, Francesco Gellera 9) – Assist: 10 (Andrea Martino 3).

Vittoria doveva essere, vittoria è stata. Con un pizzico di fatica inaspettata specie dopo l’inizio alla grande. Il CJ Basket Taranto torna in testa al girone D del campionato di serie B Old Wild West, agguantando nuovamente Rieti. Al Palafiom arriva il 18° successo contro la Luiss Roma nel posticipo della 6° giornata della seconda fase a due giornate oramai dal termine della regular season. Partita segnata dall’avvio del CJ Taranto che con un grande break sembrava aver messo già dopo 10’ la partita in ghiacciai. Ed invece soprattutto dopo l’intervallo una piccola flessione ha consentito a Roma di rientrare in partita, Taranto ha dovuto rimettersi in ritmo per portare a casa la partita trascinati da Morici autori di 22 punti, in doppia cifra con Diomede 14 e con un Matrone che ha fatto incetta di rimbalzi, 17! Buona notizia anche il recupero di Tato Bruno a referto dopo quasi due mesi di assenza. Tra le file della Luiss Roma da sottolineare la prestazione di Martino, 17 punti e Tredici (11).

Coach Olive parte con Morici, Matrone, Stanic, Diomede e Azzaro. Coach Paccariè risponde con Pasqualino, Martino, Infante, Murri e Di Carmine.

Di Azzaro il primo canestro, pareggia subito Di Carmine. Ma per quasi tutto il primo quarto sarà il primo e ultimo tiro a segno per gli ospiti che incassano un break di 14-0 dal CJ Taranto. Apre le danze la tripla di Morici che ne fa 5 in fila. Rapidamente va a segno tutto il quintetto o quasi, Diomede, Matrone e Azzaro. Coach Paccariè prova a fermare l’onda rossoblu con un time out ma Diomede non è d’accordo, segna di tripla il 16-2 che chiude il parziale. Martino torna a segnare per Roma prima del canestro di Duranti per il 18-4 del primo quarto.

Altro canestro di Duranti in avvio di secondo quarto per il +16, Pasqualin di tripla prova a scuotere gli ospiti ma ancora Duranti risponde per le rime, tripla del 25-7 e 8 punti in fila per lui. Intanto Taranto ha già riabbracciato da qualche minuto, Tato Bruno che si alza dalla panchina per tornare a dare il suo contributo alla causa mentre Tredici e Murri provano a rendere meno grave il passivo e ci riescono anche grazie al canestro, più fallo subito e libero supplementare di Martino, per il 31-18 all’intervallo per il CJ.

Diomede è ispirato all’uscita dagli spogliatoi, prima tripla che però Roma metabolizza, anzi rispedisce al mittente con Pasqualin per il -11. Coach Olive fiuta il pericolo e chiama time out, un’altra tripla di Diomede ricaccia a -12 gli ospiti che però hanno trovato fiducia mentre Taranto ha un attimo calato le marce. La Luiss ne approfitta, ancora Martino dalla lunetta infila 4 liberi consecutivi, Tredici e Murri fanno il resto. Taranto si ritrova solamente a +5 ma ha anche perso l’inerzia della partita, la tripla di D’Argenzio segna il punto più basso, 38-36. Serve una sveglia che arriva da Morici che torna ad attaccare il canestro portando a casa falli, liberi e soprattutto punti che riportano avanti Taranto in chiusura di terzo quarto, 44-36.

Lo spavento è oramai alle spalle, Morici invece è sempre davanti a menare le danze, penetra e schiaccia, è il +10, ribadito poco dopo ancora di schiacciata da Azzaro. Arrivano anche i punti di Tato Bruno. Roma non demorde e resta aggrappata alla partita con i vari Tredici e Martino ma il CJ oramai è in controllo, Stanic segna la tripla della sicurezza, nel finale Taranto torna anche a +14 prima di chiudere 64-51. Primo posto in coabitazione ribadito e subito testa e gambe alla prossima trasferta, domenica prossima, a Sant’Antimo, penultima giornata della regular season.

