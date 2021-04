Virtus Arechi Salerno: Massimo Rezzano 19 (1/3, 5/7), Lorenzo Tortù 14 (6/14, 0/2), Roberto Maggio 12 (3/4, 2/6), Antonio Gallo 11 (4/5, 1/1), Andrea Valentini 6 (3/8, 0/0), Marco Mennella 4 (1/4, 0/4), Ernesto Beatrice 3 (0/0, 1/4), Marco Rossi 0 (0/0, 0/1), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/0), Bruno Longo 0 (0/0, 0/0), Marco Venga 0 (0/0, 0/0). All. Parrillo.

CJ Basket Taranto: Nicolas Morici 21 (5/11, 3/5), Alessandro Azzaro 16 (5/7, 2/5), Ferdinando Matrone 15 (6/7, 0/0), Manuel Diomede 11 (3/7, 1/4), Bruno Duranti 10 (2/3, 2/5), Nicola Longobardi 6 (0/0, 2/3), Nicolas Manuel Stanic 2 (0/2, 0/5), Riccardo Agbortabi 0 (0/0, 0/0), Milos Divac 0 (0/0, 0/0), Andrea Pellecchia 0 (0/0, 0/0), Marco Manisi 0 (0/0, 0/0). All. Olive

Arbitri: Luca Attard di Priolo Gargallo (SR) e Marco Attard di Firenze. Parziali: 21-16, 14-18, 14-21, 20-26. STAT SA: Tiri liberi: 6 / 7 – Rimbalzi: 28 9 + 19 (Andrea Valentini 7) – Assist: 13 (Roberto Maggio 4). STAT TA: Tiri liberi: 9 / 14 – Rimbalzi: 39 12 + 27 (Ferdinando Matrone 13) – Assist: 16 (Nicolas ManuelStanic 5).

Non si ferma la corsa del CJ Basket Taranto. A Salerno arriva la vittoria numero 17 della stagione della squadra di coach Olive che espugna il parquet della Virtus Arechi col punteggio di 81-69 continuando il duello con Rieti per il primo posto nella classifica del girone D a tre giornate dalla fine della regular season.

Successo a Salerno arrivato al termine di una partita combattuta punto a punto per oltre tre quarti. Poi nel finale di terzo quarto, sul 47-47 il CJ Basket ha dato lo strappo vincente con le giocate prima di Matrone e poi di Morici, entrambi in doppia doppia: 15 punti più 13 rimbalzi per il pivot, 21 punti e 11 rimbalzi per l’italoargentino. Ma tutti hanno portato il loro pesante mattone, come le triple di Azzaro, Duranti e Diomede ma anche Longobardi ha infilato la seconda partita di livello dalla ripresa del campionato. Una buona prestazione corale contro un Salerno trascinato da Rezzano, Tortù e Maggio, tutti e tre in doppia cifra.

Coach Olive parte con Morici, Azzaro, Stanic, Diomede e Matrone. Coach Parrillo risponde con Tortù, Gallo, Maggio, Rezzano e Mennella.

Il primo canestro porta la firma di Matrone su assist dell’ex Diomede. Tortù pareggia a 2. Idem Azzaro e Morici da una parte, Mennella e Gallo dall’altra, 6-6. Di Azzaro la prima tripla del match subito impattata da Rezzano. L’ex Maggio mette per la prima volta il naso avanti per Salerno, subito pari con l’altro ex Diomede. Si va a braccetto fino al 15-15. Poi negli ultimi due minuti l’Arechi piazza il break di 6-1 a firma Mennella, Tortù e Gallo per il 21-16 del primo quarto.

Taranto restituisce il parziale con gli interessi. Azzaro e la tripla di Longobardi riscrivono l’ennesima parità, ancora Azzaro e una tripla dell’altro ex Duranti chiudono il 10-0 che costringe coach Parrillo a chiamare time out. Salerno si scuote e torna in partita con Valentini e la tripla di Beatrice per l’ennesima parità. Addirittura passa davanti con la tripla di Rezzano dopo il canestro di Morici, 29-28. Tra sorpassi e controsorpassi l’ennesimo lo firma Duranti, poi Morici schiaccia il 32-29 mentre Matrone completa il break di 6-0. Ma è anche la gara dei controbreak, che arriva puntuale da parte di Salerno con Valentini, Rezzano e Maggio. All’intervallo Arechi avanti di uno, 34-33 sul CJ.

Il secondo tempo si apre con i canestri di Tortù e Maggio per il +5 Arechi. Diomede accorcia le distanze. Per un po’ polveri bagnate da entrambe le parti, ci pensa la solita tripla di Duranti a rompere il ghiaccio per la nuova parità, 39-39. Comincia una gara da tre punti, si iscrivono anche Rezzano, Gallo e Morici per ben due volte ma il risultato non cambia, 47-47. Per Taranto, nel finale di terzo quarto si scatena Matrone, prima una schiacciata, poi due liberi, in mezzo il canestro di Duranti e ancora un altro canestro del pivot che sente aria di casa e il CJ chiude avanti 55-49.

Taranto oramai è in fiducia e comincia bene anche l’ultimo quarto. Matrone non si ferma più, Morici mette la tripla del +11. Sul 49-61 coach Parrillo chiama l’ennesimo time out riparatore. Tortù rivitalizza i suoi con due canestri di fila. Coach Olive non vuole scherzi, stavolta è lui che chiama time out. E fa bene perché il CJ Basket ne esce carico, segna Azzaro e poi la tripla di Diomede vale il nuovo massimo vantaggio a +13. Eppure Salerno non si arrende, ricomincia la gara da tre punti, stavolta hanno la meglio i padroni di casa con Maggio e Rezzano (due volte) contro la sola tripla di Azzaro per il 62-69 che tiene aperta la partita a 2’ dalla fine. Ci vuole tutto la dorsale argentina, con Stanic che arma la mano di Morici per il 71-62. Maggio e Rezzano sono gli ultimi ad arrendersi ma non c’è tempo per provare l’ennesima rimonta anche perché Morici è immarcabile, scollina quota 20. La tripla di Longobardi, la seconda del match, è la ciliegina sulla torta della vittoria numero 17 del CJ Taranto che continua la sua corsa in testa.

Iniziato al meglio il ciclo di tre gare in una settimana per i rossoblu che giovedì ospiteranno la Luiss Roma al Palafiom con palla a due alle ore 19.

