Nella puntata di mercoledì 18 febbraio 2021, ospite del direttore di Puglia Press TV, Antonio Rubino, la coordinatrice di Fratelli D’Italia di Martina Franca Grazia Lillo, nella trasmissione allaquale ha partecipato il Vice Presidente del Senato Ignazio La Russa, con il quale la professionista tarantina ha interloquito per alcuni minuti in diretta, prima che il senatore entrasse nell’aula di Montecitorio per l’intervento che ha anticipato il voto di fiducia sul Governo presieduto da Mario Draghi.

Nella trasmissione sono stati toccati vari punti, tra questisoprattutto il caos riguardante l’indagine aperta dalla Procura di Bari riguardante l’ospedale realizzato nella Fiera del Levante, dove è stata acquisita la documentazione relativa alla procedura di affidamento dei lavori e dei relativi costi per realizzarlo, senza tra l’altro, la pubblica gara d’appalto. Lavori che dovevano essere di 9 milioni di euro e sono lievitati ad oltre 17. L’ospedale, la cui gestione è affidata al Policlinico di Bari, è stato realizzato in 45 giorni all’interno di tre padiglioni della Fiera del Levante. La struttura per la quale si paga anche il fitto in quanto sorge in un’area privata, prevede 152 posti di terapia intensiva e sub-intensiva non ancora attivati

“Da qualche settimana Fratelli D’Italia monitorava la situazione riguardante l’ospedale in fiera a Bari – ha dichiarato la Lillo – Vi è ancora oggi una situazione poco chiara. Per cercare di fare un po’ di chiarezza, qualche settimana fa abbiamo effettuato un sopralluogo. Il preventivo di spesa è sicuramente stato alterato. Il costo finale è stato raddoppiato rispetto alle previsioni. Si è fatto un investimento esoso di denaro, per avere solo ed esclusivamente quattordici posti letto in rianimazione. Tra l’altro quando non vi è ancora il personale medico e sanitario”.

Dal sopralluogo cosa è emerso?

“Sono state riscontrate delle criticità. Ritengo sia giusto far chiarezza, poiché la struttura è stata costruita sulle spalle dei cittadini. Il problema non si è risolto poiché, come dicevo, manca il personale medico. L’alternativa proposta da FdI era quella di ampliare i posti letto, laddove il personale fosse già presente”.

Come ha preso il discorso fatto Draghi a Montecitorio?

“Il Premier ha confermato quanto aveva già anticipato. È stato coerente con la sua operatività. Il mio partito non si aspettava nulla di diverso. Preciso che il nostro voto è stato contro la maggioranza che sostiene il Premier, non contro di lui”.

Le prossime amministrative saranno rinviate?

“Per coerenza, con quanto detto dal Presidente della Repubblica che non ha sciolto il Parlamento, dovrebbero esserlo. Difficilmente la situazione pandemica potrà cambiare in pochi mesi.

C’è un po’ di acredine tra i vari partiti del centro destra?

“Non la chiamerei acredine. Come ha detto più volte la nostra leader Giorgia Meloni, facciamo parte di una coalizione, ma siamo realtà differenti. Questo non significa mettere in discussione la coalizione. Ognuno deve portare avanti le proprie idee e i propri valori”.

Giusto non cambiare il Ministro Speranza?

“Sostituire Speranza voleva dire che tutto quello fatto fino ad oggi, è stato sbagliato e Draghi non ha voluto umiliare coloro che hanno fatto parte del precedente Governo. Mi auguro ci sia un cambio di direzione rispetto alle scelte prese fino a questo momento. Sicuramente c’è bisogno di un cambio di passo”.

Il video integrale dell’intervista:

