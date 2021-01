Aumenta sensibilmente in Puglia la percentuale tra tamponi e positivi oggi 15,7% (ieri era del 10,52%). Sono stati registrati 10037 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus con ben 1581 casi positivi: 598 in provincia di Bari, 149 in provincia di Brindisi, 190 nella provincia BAT, 188 in provincia di Foggia, 158 in provincia di Lecce, 293 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 23 decessi: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Un decesso di un residente in provincia Bat precedentemente registrato è stato riattribuito.

Salgono a 153 i ricoverati in terapia intensiva con 10 nuovi ingressi.

Un’altra coincidenza strana è che i contagi registrati oggi sono esattamente 500 e, guarda caso, ricompare il numero 81 (ieri 1081)

Nonostante la situazione evidenzia segnali preoccupanti ed una percentuale di positività quasi del 50% superiore alla media nazionale (11,53%) sembra non esserlo molto l’Assessore alla Sanità Lopalco che all’ANSA dichiara: “Non abbiamo allo stato attuale numeri da zona rossa” in Puglia, “però i criteri per classificazione sono stati cambiati e quindi sarà molto più facile passare in zona arancione e in zona rossa, ma non è una punizione”.

