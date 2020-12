LA CRONACA: Taranto dopo la partenza subisce la veemenza dei campani, infatti al 3’ minuto ci provano da calcio d’angolo, ma Diaby salta più di tutti e di testa allontana

Al 6’ occasionissima per i rossoblu, con acquadro che crossa per Santarpia che di testa colpisce la traversa.

Al 12’ ci prova Marsili con una punizione ma la palla finisce alta sulla traversa

Al 16’ Gli jonici in gol, Guaita passa una bella palla a Santarpia che senza problemi la infila in porta.

Al 18’ cartellino giallo per Acquadro( molto dubbio)

Al 20’ doppia ammonizione una per Diaby l’altra per Faiello dell’Aversa, tra loro due scintille

Al 22’ è Guastamacchia a prendersi il giallo

Al 31’ ci riprova Marsili con una punizione da 25 metri ma la sfera viene intercettata dalla barriera

Al 33’ brivido per il Taranto da calcio d’angolo viene servito Cassandro che da vicinissimo calcia di poco fuori.

Al 37’ Acquadro riceve la seconda ammonizione e quindi il cartellino rosso, Taranto in 10

Al 39’ Chianese dell?Aversa spreca una grossa occasione.

Primo tempo finisce con 3 minuti di recupero.

.Nella ripresa, primo cambio per i rossoblu, Boccia al posto di Shehu.

Il Real Aversa sostituisce due uomini, Simonetti pe Ndiaye e Ziello per Messina.

Al 3’ il ds Montervino viene ammonito per proteste.

Al 4’ nuova sostituzione per i campani Lanzillo al posto di Varchetta, che ci prova al 7’ ma il suo tiro finisce all’esterno della rete.

Al 11’ è Matute a mettere paura agli avversari con un bel tiro da fuori area la che finisce di poco a lato.

Al 16’ altra sostituzione èer l’Aversa Denkovski prende il posto di Della Corte

Al 19’ arriva il raddoppio per gli jonici, punizione di Marsili, intercettata di testa da Rizzo che deposita alle spalle del portiere ospite.

Al 23’ giallo a Caldore.

Al 32’ Pagliuca (Aversa) al posto di Chianese.

Al 35’ I campani con un tiro rasoterra di Mariani accorciano le distanze.

Al 43’ Abayan lascia il posto al più fresco Serafino.

Al 44’ è Cassandro del Real Aversa a beccarsi il giallo.

Al 48’ anche i campani in 10, espulso Cassandro.

Al 51’ viene espulso Diaby per doppia ammonizione

Al 52’ triplice fischio dell’arbitro, partita terminata con la vittoria del Taranto.

Con questa vittoria il Taranto conquista il 2° posto, a 15 punti,assieme al Lavello e al Casarano, dietro il Sorrento a 17

Fonte: Gianfranco Maffucci

IL TABELLINO:

Ginosa (TA), stadio “Teresa Miani”

domenica 20 dicembre 2020, ore 14.30

Serie D girone H 2020/21 – giornata 8

TARANTO-REAL AVERSA 2-1

RETI: 16′ Santarpia (T), 65′ Rizzo (T), 81′ Mariani (RA)

TARANTO (4231): Sposito; Shehu (46′ Boccia), Guastamacchia, Rizzo, Caldore; Diaby, Marsili; Guaita (43′ Matute), Acquadro, Santarpia (75′ Mastromonaco); Abayian (88′ Serafino). In panchina: Ciezkovski, Gonzalez, Marrazzo, Marino, Falcone. All. Laterza.

REAL AVERSA (442): Papa; Cassandro, Mariani, Gallo, Varchetta (50′ Lanzillo); Di Girolamo, Ndiaye (46′ Simonetti), Della Corte (62′ Denkoski), Messina (46′ Ziello); Chianese (78′ Pagliuca), Faiello. In panchina: Casillo, Mambella, Castaldo, Di Telli. All. De Stefano.

ARBITRO: Gabriele Restaldo di Ivrea. Assistenti: Andrea Pasqualetto di Aprilia e Alessandro Rastelli di Ostia Lido. NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Guastamacchia, Montervino (dir.), Caldore (T), Faiello (RA). Espulsi: Acquadro (T) al 37′, Cassandro (RA) al 94′, Diaby (T) al 96′, tutti per doppia ammonizione.

