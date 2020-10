Taranto: La Questura di Taranto da tempo punta sull’attivita di prevenzione dei reati attraverso un capillare monitoraggio delle diverse zone del capoluogo ancor piu necessario, in questo preciso momento, per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e contrasto alla diffusione della epidemia Covid-19. In tale ottica, svolgono un ruolo di primo piano nella strategia preventiva i servizi “C.I.T.” (Controllo Integrato del Territorio), settimanalmente disposti dal Questore di Taranto in collaborazione con la polizia locale.

Una 36enne originaria della provincia jonica è stata trovata in città vecchia, nella Piazza antistante il Duomo, in possesso coltello a serramanico con una lama lunga 8 cm. La donna, che non ha saputo fornire una spiegazione attendibile circa il possesso del coltello, poi sequestrato, è stata denunciata in stato libertà per possesso ingiustificato di arma da taglio. Nella stessa zona, in Piazza Castello, sono stati anche fermati e deferiti all’A.G. competente due giovani rispettivamente di 26 e 29 anni perché avevano violato le prescrizioni relativa al DASPO urbano di cui sono destinatari.

Un 43enne grottagliese, invece è stato rintracciato mentre percorreva a piedi la strada statale 7. Agli agenti intervenuti l’uomo ha dichiarato che stava cercando di far ritorno a casa, dopo che la sua auto era rimasta senza carburante all’altezza del quartiere Paolo Sesto. I successivi controlli hanno però accertato che il 43enne era destinatario della misura di divieto di ritorno nel Capoluogo Jonico e, pertanto, è stato denunciato in stato di libertà per violazioni alla sua misura di prevenzione. Nella borgata di Lama, in via tre Fontane, un 31enne tarantino, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Leporano è stato fermato a bordo della sua auto durante un posto di controllo. Il giovane che era in compagnia di altri due suoi coetanei, entrambi gravati da pregiudizi penali, è stato pertanto denunciato in stato di libertà per le violazioni alla misura della sorveglianza speciale. Due parcheggiatori abusivi, sono stati fermati nelle strade del Borgo Umbertino . Uno dei due già destinatario di un DASPO urbano che continuava a chiedere insistentemente un “ caffè” agli automobilisti è stato poi denunciato per inosservanza alla sua misura di polizia; l’altro, dopo essere stato identificato è stato allontanato. Per quest’utlimo è stata proposta la misura del DASPO Urbano Infine un pluripregiudicato tarantino è stato fermato al quartiere Tamburi, in via Verdi, nei pressi di una Sala Scommesse. L’uomo visibilmente ubriaco stava cercando insistentemente di avvicinarsi al gestore del centro scommesse con il preciso intento di aggredirlo. Gli agenti arrivati sul posto hanno fermato l’esagitato che per tutta risposta ha reagito in maniera violenta strattonando e scalciando i poliziotti i quali dopo averlo bloccato e calmato, è stato fatto salire a bordo dell’auto di servizio per poi accompagnarlo negli uffici della Questura. L’individuo ha perseverato nella sua condotta violenta ed oltraggiosa anche durante il trasporto verso gli uffici di Via Palatucci. Neanche il successivo intervento dei sanitari del 118 ha placato l’uomo, che pur immobilizzato sulla lettiga, si è dimenato danneggiando alcuni strumenti sanitari.

Il 49enne, una volta riportato definitivamente alla calma è stato poi arrestato per oltraggio resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

