Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il D. P. C. M. del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza Covid-19.

DI SEGUITO IL DECRETO:

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5

marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3,

comma 6-bis, e dell’art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da

COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della

legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della

legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione

di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del

sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio

2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020

con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale

l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e

gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più

ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei

programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Viste le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per

bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19 del Dipartimento per le politiche della

famiglia di cui all’allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020;

Visti i verbali n. 118 e n. 119 di cui rispettivamente alla seduta del 17 e 18 ottobre 2020 del Comitato

tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio

2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle

finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, della

giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole

alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali,

per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le

autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei

presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Delle strade o piazze nei centri

urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al

pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi

commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.”;

b) all’articolo 1, comma 4, dopo le parole “possono essere utilizzate” è inserita la seguente “anche”;

c) all’articolo 1, comma 5, le parole “delle mascherine di comunità” sono sostituite dalle seguenti

“dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”;

d) all’articolo 1, comma 6:

1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) sono consentiti soltanto gli eventi e le

competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse

nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato

italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline

sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi

internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una

percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non

oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200

spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi

nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a

sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il

rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente,

con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a

protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive

Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva,

enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della

situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro

della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e

delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di

spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte

salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del

15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non

professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel

rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;”

2) la lettera g) è sostituita dalla seguente “g) lo svolgimento degli sport di contatto, come

individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla

precedente lettera e). L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa

di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non

sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le

attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;

3) alla lettera l), dopo le parole “sono consentite” sono aggiunte le seguenti “dalle ore 8,00 alle

ore 21,00”;

4) alla lettera n), il quinto periodo è sostituito dai seguenti “Sono vietate le sagre e le fiere di

comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e

internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui

all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della

protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle

caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la

distanza interpersonale di almeno un metro;”;

5) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: “n-bis) sono sospese tutte le attività

convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a

distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida

vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza

del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato

svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;”;

6) la lettera r) è sostituita dalla seguente: “r) fermo restando che l’attività didattica ed

educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a

svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al

Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni

critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni

scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione

dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica

8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane

complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari

di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani

e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Allo scopo di

garantire la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate è promosso lo

svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021(cd. “Piano

scuola”), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed

Enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai

sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sono consentiti i

corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative

degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle

finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei

tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in

modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e

pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per

l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon

funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione,

nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento

della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell’infezione da Covid19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche

di guida di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi

nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato

decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono

altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate

dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e

sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla

possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei

luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il

distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le

riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e

grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire

il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo

degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza

nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti

gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi

e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile

può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli

spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non

scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche

medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con

obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee

guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie.

Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati”;

7) la lettera t) è sostituita dalla seguente: “t) le università, sentito il Comitato Universitario

Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico,

piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in

funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico

territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel

rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18,

nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19, di

cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto

compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;”;

8) la lettera ee) è sostituita dalla seguente: “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar,

pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con

consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in

assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a

domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che

di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di

consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano

consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente

accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della

situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida

applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in

settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla

Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei

protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui

all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering

continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale

di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo

per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo

di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e

delle linee guida vigenti”;

9) alla lettera ff) dopo la parola “siti” sono aggiunte le seguenti “nelle aree di servizio e

rifornimento carburante situate lungo le autostrade,”;

e) l’allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 è sostituito

dall’allegato A al presente decreto.

f) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: a-bis) al fine di rendere più

efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore

sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema

centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività;

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di

quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e

sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province

autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di

attuazione.

ALLEGATO A

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia

Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per

bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19

INTRODUZIONE

(Nuove opportunità per garantire ai bambini e agli adolescenti l’esercizio del diritto alla socialità e al

gioco)

L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del

COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente la possibilità

di movimento al di fuori del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di tutte le attività

educative e scolastiche in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al

di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e per gli adolescenti.

Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione

abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze degli

stessi è stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e

degli adolescenti che si legano strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all’incontro

sociale fra pari, al gioco e all’educazione.

Partendo dalle circostanze sopra richiamate, e tenuto conto dell’evoluzione del contesto

emergenziale, anche a livello normativo, nonché della riapertura dei servizi educativi e scolastici a

partire dal mese di settembre 2020, le presenti linee guida hanno l’obiettivo di individuare

orientamenti e proposte per realizzare, nell’attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19, opportunità

organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti, contenendo il rischio di contagio

epidemiologico.

Tale prospettiva è stata perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla

socialità, al gioco e in generale all’educazione dei bambini e degli adolescenti e, d’altra parte, la

necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del

personale educativo e ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.

2

Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata, interazione tra persone,

non è infatti possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto al

minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela

della salute.

Esiste peraltro una diffusa convergenza di orientamenti che sottolineano la necessità di

avere linee guida generali e unitarie relativamente ai requisiti per la riapertura delle attività, in

relazione agli standard ambientali, al rapporto numerico e alla definizione dei controlli sanitari

preventivi sui bambini, sugli adolescenti, sugli operatori, educatori, animatori e sulle famiglie.

Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa i necessari protocolli operativi da

adottare durante le attività, sia sui minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai locali e

ai diversi materiali impiegati.

Il punto di maggiore attenzione riguarda infatti la definizione delle procedure per attuare le

condizioni che consentano di offrire opportunità di esercizio del diritto alla socialità e al gioco in

condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza possibile, date le circostanze.

Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze e alle attività prospettate

nelle diverse sezioni del documento:

1. la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto

individuale fra l’adulto e il bambino, nel caso di bambini di età inferiore ai 3 anni, e

mediante l’organizzazione delle attività in piccoli gruppi nel caso di bambini più grandi

e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;

2. l’attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni e il

loro allestimento per favorire attività di piccoli gruppi;

3. l’attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine di ridurre i rischi tramite

protocolli di sicurezza adeguati.

Con questi presupposti e finalità generali, le linee guida trattano due distinte tipologie di

interesse, che proseguono nella realizzazione anche nella fase temporale che il Paese sta vivendo, a

seguito della riapertura dei servizi educativi e delle scuole a partire dal mese di settembre 2020.

In particolare, ci si riferisce:

1. alla regolamentazione delle aperture di parchi, giardini pubblici e aree gioco per la

frequentazione da parte dei bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e degli

adolescenti;

2. alla realizzazione di attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività

sperimentali di educazione all’aperto (in inglese, outdoor education).

3

La finalità perseguita di preservare le condizioni per l’esercizio da parte di bambini e

adolescenti del diritto alla socialità e al gioco, anche oltre i confini della dimensione domestica e

familiare, si intreccia fortemente con le problematiche inerenti alla conciliazione delle dimensioni di

cura e lavoro da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale, specialmente a seguito della ripresa

delle attività lavorative in presenza.

SEZIONE 1

(Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree gioco per bambini e adolescenti)

I parchi, i giardini pubblici e le aree gioco rappresentano una risorsa disponibile di grande

importanza per tutti, certamente anche per i bambini e per gli adolescenti, per realizzare esperienze

all’aria aperta e orientate sia alla scoperta dell’ambiente, sia alla realizzazione di attività di gioco col

supporto di attrezzature poste ad arredo dello spazio stesso.

La loro riapertura ha rappresentato indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un

equilibrio psicologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire dalla

propria abitazione, sebbene anche in questa fase sia necessaria una regolamentazione nelle forme di

accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature

disponibili e con la garanzia che sia rispettato il distanziamento fisico e l’utilizzo dei dispositivi di

protezione individuale (DPI), così come previsto dalla normativa vigente.

Gli aspetti considerati riguardano:

1. l’accessibilità degli spazi;

2. i compiti del gestore;

3. la responsabilità del genitore o dell’accompagnatore.

SEZIONE 1.1

(Accessibilità degli spazi)

L’accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle aree gioco deve realizzarsi alle seguenti

condizioni:

4

1. da parte dei bambini e degli adolescenti di età da 0 a 17 anni, con l’obbligo di

accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove

necessario;

2. limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il

distanziamento fisico, ove compatibile con le attività di assistenza, e l’utilizzo dei DPI,

così come previsto dalla normativa vigente, nell’area interessata.

SEZIONE 1.2

(Compiti del gestore)

Il gestore deve:

1. disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello

stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita delle

superfici più toccate, con detergente neutro;

2. posizionare cartelli informativi all’ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai

comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della

salute e delle autorità competenti.

SEZIONE 1.3

(Responsabilità dell’accompagnatore)

L’accompagnatore deve:

1. attuare modalità di accompagnamento diretto dei bambini minori di 14 anni, con

particolare riguardo a quelli nei primi 3 anni di vita e ai soggetti con patologie di

neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità, in particolare:

a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari,

oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo

diretto da parte dell’adulto accompagnatore;

b) in caso di bambini o adolescenti con patologie NPI, fragilità, cronicità e comunque

non autonomi garantire la presenza di un adulto accompagnatore;

2. rispettare le prescrizioni sul distanziamento fisico e sull’utilizzo dei DPI, e vigilare sui

bambini che si accompagnano. Nel caso di bambini con più di 6 anni, l’accompagnatore

5

deve vigilare affinché questi rispettino le disposizioni di distanziamento fisico e

sull’utilizzo dei DPI.

SEZIONE 2

(Attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto)

Le attività offerte possono essere realizzate dagli enti interessati, dai soggetti gestori da

questi individuati e dalle organizzazioni ed enti del terzo settore.

Gli aspetti presi in considerazione riguardano indicazioni in merito a:

1. l’accessibilità degli spazi;

2. gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e lo spazio disponibile;

3. gli standard per il rapporto numerico fra gli operatori, gli educatori e gli animatori e i

bambini e gli adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico e per

l’utilizzo dei DPI;

4. i principi generali d’igiene e pulizia;

5. i criteri di selezione degli operatori, educatori e animatori e per la loro formazione;

6. gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo

della relazione fra gli operatori, educatori e animatori e i gruppi di bambini e

adolescenti;

7. l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini e

adolescenti;

8. il protocollo di accoglienza;

9. le attenzioni speciali per i bambini, gli adolescenti, gli operatori, gli educatori e gli

animatori con disabilità, vulnerabili o appartenenti a minoranze.

SEZIONE 2.1

(Accessibilità degli spazi)

L’accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:

1. da parte di tutti i bambini e degli adolescenti. Le attività devono essere circoscritte a

sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini

e adolescenti accolti. A tale scopo, è consigliato che vengano distinte fasce relative al

6

nido e alla scuola dell’infanzia (da 0 a 6 anni), alla scuola primaria (da 6 a 11 anni) e

alla scuola secondaria (da 11 a 17 anni);

2. mediante iscrizione. È compito del gestore definire i tempi e le modalità per

l’iscrizione, dandone comunicazione al pubblico e con congruo anticipo rispetto

all’inizio delle attività proposte.

Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato un nido o una scuola dell’infanzia, si

possono prevedere attività in altri luoghi, eventualmente riprendendo anche l’esempio dei micronidi o

delle cosiddette tagesmutter (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017 e articolo 48 del

decreto legislativo n. 18/2020).

Il gestore può prevedere attività sportive, anche in piscina, per cui si rimanda alle vigenti

linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere dell’Ufficio per lo sport, della

Presidenza del Consiglio dei ministri.

È consigliato predisporre spazi dedicati a ospitare bambini, adolescenti e personale che

manifestino sintomatologia sospetta, attivando le procedure previste nella sezione 2.4 del presente

documento. Rimane comunque ferma la responsabilità di ciascuno di non lasciare la propria

abitazione in presenza di sintomi suggestivi di infezione da SARS-COV-2.

È preferibile che gli accompagnatori dei bambini e degli adolescenti abbiano un’età

inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute.

SEZIONE 2.2

(Standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e spazio disponibile)

In considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico e l’utilizzo dei DPI,

così come previsto dalla normativa vigente, è fondamentale l’organizzazione in piccoli gruppi e

l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate.

È altresì opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all’esterno, anche

se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra.

Le verifiche sulla funzionalità dell’organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse

attività programmate non possono prescindere dalla valutazione dell’adeguatezza di ogni spazio o area

dal punto di vista della sicurezza.

Inoltre, vista l’organizzazione in piccoli gruppi, è necessario uno sforzo volto a individuare

una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività ludico-ricreative, di educazione

non formale e di educazione all’aperto (outdoor education) nell’ambito del territorio di riferimento.

7

In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione abbondante dei locali, con il

ricambio di aria che deve essere frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo.

SEZIONE 2.3

(Standard per il rapporto numerico fra gli operatori, educatori e animatori e i bambini e gli

adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico e per l’utilizzo dei DPI)

Con riferimento al rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, educatori o

animatori e bambini e adolescenti, si ritengono valide le indicazioni ordinarie stabilite su base

regionale, salvo eventuali diverse disposizioni adottate dalle singole regioni.

Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il

suo rispetto per l’intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico

e sull’utilizzo dei DPI, così come previsto dalla normativa vigente.

Per i bambini in età da 0 a 6 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, secondo i

quali è necessario prevedere un periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro

adulto accompagnatore, si suggerisce un ambientamento che potrebbe realizzarsi sempre in piccoli

gruppi, comprendendo chi esercita la responsabilità genitoriale. In particolare, tale ambientamento è

suggerito per i bambini già socializzati al nido o scuola dell’infanzia ma che non hanno ripreso tali

attività a settembre, successivamente al periodo in cui sono rimasti a casa esclusivamente con i propri

genitori o tutori, durante la fase 1 dell’emergenza. Ove possibile, occorre preferire spazi esterni o

diversi da quelli frequentati dai bambini, sempre nel rispetto delle misure adottate per il contenimento

del contagio, considerata la presenza di adulti che normalmente non parteciperebbero alle attività.

Anche in questo caso, si ritengono valide le indicazioni ordinarie stabilite su base regionale,

salvo eventuali diverse disposizioni adottate dalle singole regioni.

Tali indicazioni si ritengono valide anche per le attività che prevedono la costante presenza

dei genitori o tutori insieme ai bambini in età da 0 a 6 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di

massaggio infantile). Deve sempre essere garantito il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di

distanziamento fisico e utilizzo dei DPI da parte dei soggetti con età superiore a 6 anni.

8

SEZIONE 2.4

(Principi generali d’igiene e pulizia)

Considerato che il contagio si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo,

starnutendo o parlando), o per contatto (es. toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando

bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare

sempre sono le seguenti:

1. igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso, utilizzando acqua e sapone

o soluzioni o gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati;

2. non tossire o starnutire senza protezione;

3. mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre

persone, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e

le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico;

4. non toccarsi il viso con le mani;

5. pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;

6. arieggiare frequentemente i locali.

Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti, come

nel caso di educazione all’aperto (outdoor education).

Nel caso di attività con neonati o bambini in età da 0 a 3 anni (es. bambini in culla o

bambini deambulanti), il gestore deve prevedere protocolli che seguano queste indicazioni:

1. gli operatori, educatori e animatori, non essendo sempre possibile garantire il

distanziamento fisico dal bambino, possono utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in

nitrile e dispositivi per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina

chirurgica;

2. qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla

disinfezione anche la fase di risciacquo, soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli,

che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

I gestori delle attività devono impiegare diverse strategie per informare e incoraggiare

rispetto a comportamenti che riducano il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-COV-2. A

seguire si elencano alcune attività, a titolo di esempio.

Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio

9

1. Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa (es. presso le

entrate in struttura, le aree destinate al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo

notturno) che promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la

diffusione dei germi (es. attraverso il corretto lavaggio delle mani e il corretto utilizzo

delle mascherine, evitando di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani, tossendo

o starnutendo all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto,

preferibilmente monouso);

2. includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti corretti da tenere al fine di

prevenire la diffusione del contagio, quando vengono inviate comunicazioni al

personale o alle famiglie (es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account

ufficiali sui social media);

3. utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della salute disponibili sul

sito web istituzionale.

Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine

1. Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti con più

di 6 anni di età. Le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico è più

difficile da rispettare;

2. le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 6 anni

di età, di persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di

persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza

aiuto da parte di un’altra persona;

3. le mascherine devono essere utilizzate in base alle indicazioni del Ministero della salute

e delle autorità competenti;

4. l’utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere le altre persone, nel caso in cui chi

le indossa sia inconsapevolmente infetto, ma non mostri sintomi. Per prevenire la

diffusione del contagio, è fondamentale che ne facciano uso tutti coloro che sono nelle

condizioni di indossarle.

Garantire la sicurezza del pernottamento

Se è previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che

rispettino queste indicazioni:

1. occorre prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti;

2. giornalmente deve essere misurata la temperatura corporea, in base alla procedura

indicata nella sezione 2.8 Protocollo di accoglienza;

10

3. devono essere seguite tutte le procedure indicate nella sezione 2.8 Protocollo di

accoglienza;

4. mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l’una dall’altra;

5. la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla settimana, o comunque prima

dell’utilizzo da parte di un’altra persona;

6. è consigliato prevedere un erogatore di gel idroalcolico per le mani all’ingresso di ogni

camera o tenda, se possibile, altrimenti in aree predisposte e di facile accesso.

Garantire la sicurezza dei pasti

Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste

indicazioni:

1. gli operatori, educatori o animatori devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e

dopo aver aiutato eventualmente i bambini;

2. è preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e biodegradabili.

Altrimenti, il gestore deve prevedere che le stoviglie siano pulite con sapone e acqua

calda, o tramite una lavastoviglie;

3. è possibile ricorrere a un servizio di ristorazione esterno, purché i pasti siano realizzati

secondo la normativa vigente (per approfondimenti, si rimanda all’allegato 17 del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, alla sezione

“Ristorazione”, e successivi aggiornamenti).

In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni e regolamentazioni statali,

regionali e locali in materia di preparazione dei pasti, anche in riferimento alle indicazioni contenute

nel rapporto dell’Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 32/2020, concernente indicazioni ad interim

sul contenimento del contagio da SARS-COV-2 e sull’igiene degli alimenti nell’ambito della

ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del 27 maggio 2020.

Pulire e igienizzare gli ambienti

Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno, la adeguata pulizia di tutti gli

ambienti e dei servizi igienici, nonché una igienizzazione periodica.

È consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal rapporto dell’Istituto superiore

di sanità COVID-19 n. 25/2020, concernente le raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento,

e successivi aggiornamenti.

11

Prevedere scorte adeguate

Il gestore deve garantire l’igiene e la salute durante le attività. Il gestore deve prevedere

sufficienti scorte di mascherine di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette

asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per

l’apertura, o comunque che non prevedano contatto con le mani.

Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19

Nell’eventualità che compaiano casi o focolai da COVID-19, è consigliato che il gestore

esegua le procedure previste dal rapporto dell’Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 58/2020,

concernente le indicazioni operative per la gestione di casi di focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e

nei servizi educativi dell’infanzia, e successivi aggiornamenti.

In ogni caso, la presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della

struttura di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione

locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare

l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria potrà valutare tutte le

misure ritenute idonee.

SEZIONE 2.5

(Criteri di selezione degli operatori, educatori e animatori e per la loro formazione)

È consentita la possibilità di coinvolgimento di operatori, educatori o animatori volontari,

opportunamente informati e formati.

Il gestore può impiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attività (es.

maestri di musica, educatori professionali) o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o

animatori responsabili dei piccoli gruppi.

Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere informato e formato sui temi della

prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e pulizia.

I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei corsi online erogati

dall’Istituto superiore di sanità sulla propria piattaforma istituzionale di formazione online a distanza

(http://eduiss.it), salvo specifiche attività formative richieste o promosse dalle autorità competenti.

Per periodi d’attività superiori a 15 giorni, è possibile prevedere un cambio degli operatori,

educatori o animatori responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga

12

predisposta un’attività di affiancamento con un altro operatore, educatore o animatore, qualora sia

previsto tale cambio, così da favorire una familiarità fra i bambini e gli adolescenti con il nuovo

operatore, educatore o animatore responsabile del piccolo gruppo.

Al fine di assicurare un’adeguata presenza di personale, sempre in coerenza con quanto

sopra esplicitato, potranno essere promosse forme di collaborazione con enti e progetti di servizio

civile, per l’utilizzo dei volontari a supporto delle attività.

SEZIONE 2.6

(Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra

operatori, educatori o animatori e i gruppi di bambini e adolescenti)

Il gestore deve favorire l’organizzazione di piccoli gruppi di bambini e adolescenti,

garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la

relazione tra il piccolo gruppo di bambini e adolescenti e gli operatori, educatori o animatori attribuiti

deve essere garantita con continuità nel tempo.

Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del

contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale

tracciamento del medesimo.

La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle

seguenti principali condizioni:

1. continuità di relazione fra ogni operatore, educatore o animatore e i piccoli gruppi di

bambini e adolescenti, anche al fine di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali

casi di contagio. In caso di attività che prevedono più turni, un operatore, educatore o

animatore può essere assegnato a un gruppo per ogni turno;

2. quanto previsto dalla precedente sezione 2.4 Principi d’igiene e pulizia;

3. non prevedere attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste

periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini

della comunicazione ai genitori o tutori.

Si consiglia infine di prestare particolare attenzione alle condizioni di fragilità fra i bambini,

gli adolescenti, gli operatori, gli educatori e gli animatori che potrebbero necessitare di specifico

supporto psicologico.

13

SEZIONE 2.7

(Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini e degli adolescenti)

I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l’entrata e l’uscita dall’area dedicata

alle attività. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con

individuazione di percorsi separati.

È importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti

presso la propria abitazione si svolga senza comportare assembramenti presso gli ingressi delle aree

interessate.

I punti di accoglienza devono essere all’esterno, o in un opportuno ingresso separato

dell’area o struttura, per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo

svolgimento delle attività.

È consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da rispettare.

Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.

Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e

sapone o, in assenza di questa, gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino o

adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le

mani una volta uscito dalla struttura, prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. Il gel

idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni

accidentali.

L’igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori, educatori

o animatori che entrano in turno, o di eventuali accompagnatori che partecipano anch’essi alle attività

(es. corsi per neogenitori).

È opportuno limitare per quanto possibile l’accesso di eventuali figure o fornitori esterni. In

caso di consegna merce, occorre evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attività con i bambini e

gli adolescenti.

14

SEZIONE 2.8

(Protocollo di accoglienza)

Sono previsti 3 protocolli di accoglienza:

1. per la prima accoglienza, da applicare il primo giorno di inizio delle attività;

2. per l’accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che prevedono l’ingresso

nell’area dedicata alle attività;

3. per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza delle attività per più di 24

ore.

Protocollo per la prima accoglienza

1. Chi esercita la responsabilità genitoriale deve autocertificare che il bambino o

adolescente:

a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia

respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;

b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

c) non è stato a contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con

temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto

di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

2. Anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, devono

produrre un’autocertificazione per l’ingresso nell’area dedicata alle attività.

3. All’ingresso nell’area dedicata alle attività è raccomandata, ma non necessaria, la

rilevazione della temperatura corporea. Nel caso di rilevazione della temperatura

all’entrata, l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza deve misurare la

temperatura dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani,

con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o

rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool

prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di

possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto

con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.

4. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento

della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con

COVID-19, si rimanda a quanto previsto dal rapporto dell’Istituto superiore di sanità

15

COVID-19 n. 58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e

focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Gli esercenti

la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si

raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per

quanto di competenza.

Protocollo per l’accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso

1. Per accedere alle attività, il bambino o l’adolescente:

a) non deve aver avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea

superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria;

b) non deve essere stato a contatto, nel periodo di assenza dalle attività, con una persona

positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o

con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza.

2. All’ingresso nell’area dedicata alle attività è raccomandata, ma non necessaria, la

rilevazione della temperatura corporea. Nel caso di rilevazione della temperatura

all’entrata, l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza deve misurare la

temperatura dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani,

con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o

rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool

prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di

possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto

con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.

3. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento

della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con

COVID-19, si rimanda a quanto previsto dal rapporto dell’Istituto superiore di sanità

COVID-19 n. 58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e

focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Gli esercenti

la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si

raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per

quanto di competenza.

Nel caso in cui una persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni, è opportuno

rieseguire il protocollo per la prima accoglienza.

Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto, successive al primo ingresso

16

1. L’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza deve misurare la

temperatura dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani,

con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o

rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool

prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di

possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto

con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.

2. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento

della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con

COVID-19, si rimanda a quanto previsto dal rapporto dell’Istituto superiore di sanità

COVID-19 n. 58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e

focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Gli esercenti

la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si

raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per

quanto di competenza.

Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per

favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti.

Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all’entrata per gli operatori, educatori o

animatori. Se malati, questi devono rimanere presso la propria abitazione e allertare immediatamente

il loro medico di medicina generale e il gestore.

SEZIONE 2.9

(Attenzioni speciali per i bambini, gli adolescenti, gli operatori, educatori e animatori con disabilità,

vulnerabili o appartenenti a minoranze)

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive di contenimento

del contagio hanno comportato per bambini e adolescenti con disabilità, con disturbi di

comportamento o di apprendimento, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della

socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di

sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività ludico-ricreative integrative rispetto alle attività

scolastiche.

Il rapporto numerico, nel caso di bambini e adolescenti con disabilità, deve essere

potenziato integrando la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il

17

bambino o l’adolescente, portando il rapporto numerico a un operatore, educatore o animatore per

ogni bambino o adolescente.

Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse

modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il

distanziamento e l’utilizzo dei DPI, così come della necessità di accompagnare bambini e adolescenti

con fragilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.

Nel caso in cui siano presenti bambini o adolescenti sordi alle attività, ricordando che non

sono soggetti all’obbligo di uso di mascherine i soggetti con forme di disabilità non compatibili con

l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, può essere

previsto l’uso di mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con gli altri bambini e

adolescenti e gli operatori, educatori e animatori, favorendo in particolare la lettura labiale.

In alcuni casi, è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un

mediatore culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d’origine, minori

stranieri, con famiglie in difficoltà economica, non accompagnati che vivono in carcere o che vivono

