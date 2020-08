«Sconti per nessuno. Garantire igiene e decoro è il nostro imperativo, secondo le indicazioni del sindaco Rinaldo Melucci».

Taranto: Linea dura del presidente di “Kyma Ambiente – Amiu” Giampiero Mancarelli, d’intesa con il primo cittadino. Il mancato conferimento dei rifiuti negli orari e nei giorni stabiliti non sarà più tollerato e sono anche scattate le prime multe per gli utenti indisciplinati.

Il presidente Mancarelli, con gli operatori di “Kyma Ambiente – Amiu”, gli ausiliari ecologici e la Polizia Locale, è intervenuto martedì al quartiere Tamburi, in particolare in via de Amicis e via Leopardi. In quest’ultima via è stata riscontrata la situazione più critica: a parte pochissime eccezioni, su tutta l’arteria non si rispettano le regole della raccolta differenziata.

«Abbiamo detto basta e siamo passati alle multe – ha spiegato Mancarelli –, al quartiere Tamburi la differenziata è al 68%, significa che siamo sulla strada giusta, ma serve l’impegno di tutti gli utenti. Dobbiamo garantire l’igiene e il decoro urbano, ma devo anche la dignità dei lavoratori di “Kyma Ambiente – Amiu”. Non consentiremo più che la raccolta differenziata non si faccia correttamente».

La raccolta differenziata va fatta rispettando il frazionamento e il calendario di conferimento. I rifiuti si conferiscono dalle 22 per il ritiro del mattino successivo secondo le modalità indicate. Conferire i rifiuti senza rispettare gli orari stabiliti da apposita ordinanza sindacale, e senza rispettare il calendario, pregiudica il servizio di raccolta differenziata. Ciò costringe gli operatori di “Kyma Ambiente – Amiu” a intervenire con un mezzo per raccogliere tutto come indifferenziato, perché i cassonetti a quel punto sono contaminati. Conferire in modo errato comporta un aggravio dei costi per l’azienda e la collettività.

Mancarelli ha inoltre confermato di volere aumentare il numero dei cassonetti per migliorare il servizio. Il presidente, d’intesa con il sindaco Rinaldo Melucci, ha anche avviato nella giornata di ieri il programma straordinario di igienizzazione dei cassonetti utilizzati per la raccolta differenziata, per venire incontro alle richieste dei cittadini.

Il primo intervento è stato effettuato in piazza Russo, al quartiere Tamburi. «Ricordiamo che i carrellati sono forniti in comodato d’uso all’utenza – ha concluso il presidente – che, come da ordinanza, deve provvedere anche alla loro pulizia. Viste le alte temperature e l’accertato mancato corretto conferimento nei giorni stabiliti per i diversi frazionamenti, stiamo provvedendo alla pulizia dei cassonetti per contenere il cattivo odore».

© 2020, redazione. Tutti i diritti riservati