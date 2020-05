Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P. S. di Cerignola allertati per un’autovettura sospetta con un uomo a bordo che si trovava in una posizione pericolosa per la circolazione stradale, si avvicinavano per procedere al controllo, quando improvvisamente il conducente partiva con l’auto, colpendo i due poliziotti con la parte anteriore della stessa. Dopo qualche metro l’auto si spegneva consentendo agli Agenti di raggiungerlo. Questo si mostrava immediatamente alterato e cominciava ad inveire con calci, pugni e sputando al viso degli agenti. Veniva bloccato, nonostante opponesse resistenza e condotto negli uffici del Commissariato per procedere all’identificazione, in quanto era anche sprovvisto di documenti.

Anche all’interno degli uffici continuava a minacciare di morte gli Agenti e a colpire in qualunque direzione. Dopo gli accertamenti emergeva che si trattava di un uomo cecoslovacco di 36 anni con numerosi precedenti. Veniva tratto in arresto per i reati di lesioni, minacce, resistenza e danneggiamento aggravato e condotto presso la Casa Circondariale di Foggia

