TARANTO – E’ positivo l’operaio di ArcelorMittal del reparto Pgt, che nei giorni scorsi era stato sottoposto a due tamponi che avevano dato esito negativo. L’operaio è già in quarantena dall’11 marzo,

In seguito ai due casi di positività tra dipendenti Arcelor Mittal, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Taranto fa sapere di aver effettuato circa 30 tamponi a persone venute a contatto con i due operai positivi. Tutti i tamponi sono risultati negativi, tranne quello dell’operaio di risultato positivo ieri al terzo tampone. Il paziente è attualmente asintomatico ed è in isolamento domiciliare, con il costante monitoraggio delle strutture sanitarie preposte.

Al Centro Covid del “Moscati” – rende noto la Asl in una nota stampa – sono ricoverati attualmente 66 pazienti, di cui: 4 presso il reparto di Rianimazione, 23 nel reparto di Pneumologia, 26 nel reparto Malattie Infettive, 13 nel reparto di Medicina Covid.

Si tratta in quasi tutti i casi di pazienti Covid. Alcuni di essi sono in attesa di primo tampone, altri in attesa di secondo tampone per la conferma.

Nella giornata di ieri sono stati dimessi dal reparto Malattie Infettive quattro pazienti guariti. Il Presidio Territoriale di Mottola, in cui sono allestiti 30 posti letto “Covid post acuzie”, ospita ad oggi n. 6 pazienti post-Covid.

Bollettino epidemiologico della Regione Puglia

Sono stati effettuati, – all’ultimo aggiornamento di ieri, 16 aprile – 1640 tamponi, di cui 74 sono risultati positivi (24 a Foggia, 16 in provincia di Bari, 15 nella Bat). Ancora alto il numero dei decessi: 11 le persone decedute, di cui 4 a Foggia, 1 nella Bat, 3 a Brindisi, 2 Bari, 1 a Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza si contano in Regione, su 36.158 tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza, i casi positivi sono 3.258 (meno del 10% dei casi).

Donazioni alla Asl Taranto

Sono tanti e quotidiani i gesti solidali che privati e associazioni stanno attuando a favore della sanità tarantina in questo periodo delicato di emergenza covid.

In particolare, I ragazzi della 1C della scuola secondaria di primo grado G. Pascoli, di Monteiasi, diretta dal dottor Vincenzo Tavella e l’associazione Interclub rappresentata dal sig. Ciro Strusi, hanno donato una fornitura di guanti in lattice monouso, mascherine e due pompe idrauliche a spalla utili per la sanificazione degli ambienti. La donazione è stata indirizzata alla radiologia del Moscati, che com’è noto è il presidio designato quale Hub-covid per Taranto e provincia. Un gesto di generosità che conferma l’attivazione della cittadinanza in supporto alla Asl Taranto.

