TARANTO – Sono 2 i decessi per covid-19 coronavirus registrati ieri, nella provincia di Taranto. Due anche i pazienti dimessi che risultano guariti e che si trovavavano ricoverati nel reparto di Malattie infettive.

Come riportato da Asl, nell’aggiornamento delle ore 19 di ieri, 9 aprile, all’ospedale Covid “San Giuseppe Moscati” attualmente il numero dei pazienti in cura è di 68: 3 nel reparto di Rianimazione, 25 nel reparto di Pneumologia, 31 nel reparto Malattie Infettive, 9 nel reparto di Medicina Covid.

Si tratta per la quasi totalità di pazienti Covid. Alcuni dei degenti sono in attesa di primo tampone, altri in attesa del secondo per la conferma.

Donazioni all’ospedale Covid “Moscati”

Continuano le donazioni da parte di enti e associazioni in favore dell’ASL Taranto per sostenere l’Azienda nel fronteggiare al meglio l’epidemia in corso.

Ieri mattina la Cisl Taranto-Brindisi ha donato alla ASL Taranto un ventilatore polmonare “Breas Vivo 55”, per le esigenze del reparto di Pneumologia dell’ospedale Covid “San Giuseppe Moscati”. Presente, per ricevere il ventilatore, il primario del reparto, Dott. Giancarlo D’Alagni. La confederazione sindacale ha inteso così mostrare vicinanza e offrire un aiuto concreto alla sanità tarantina in questo difficile momento.

Sempre all’Ospedale “Moscati”, ma al reparto di Rianimazione, il direttivo della Associazione donatori sangue “Nicola Scarnera” ha deciso di donare un monitor Multifunzione comprensivo di defibrillatore.

La donazione è stata effettuata dal presidente della Associazione Maria Luisa Scarnera nelle mani della Dott.ssa Vittoria Vinci, Direttore Medico, e del Dott. Martino Saltori, del reparto di Rianimazione. Attraverso questa iniziativa l’associazione ha inteso ringraziare, a nome di tutti i donatori di sangue, il personale medico che in questo periodo è impegnato nella lotta al Covid-19.

Nei reparti Covid ed Ematologia dell’ospedale “Moscati”, infine, si è proceduto ieri con la donazione, da parte dell’Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO), di dodici colombe pasquali in favore del personale sanitario impegnato nella lotta al virus. Ogni anno, in prossimità della Pasqua, l’ADMO lancia la campagna “Una colomba per la vita”: in molte piazze italiane i volontari dell’Associazione vendono colombe per beneficienza, al contempo informando e sensibilizzando sul tema della donazione del midollo osseo. Quest’anno, data l’impossibilità di realizzare come di consueto l’iniziativa, si è proceduto comunque alla vendita di colombe online, ma ogni acquirente ha potuto decidere se acquistare la colomba per sé o destinarla ad un ospedale. In questo modo, in favore del personale dell’ospedale “Moscati” sono state raccolte in totale dodici colombe.

© 2020, redazione. Tutti i diritti riservati