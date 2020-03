MARTINA FRANCA – Questa mattina, alle ore 4 circa, i vigili del fuoco del distaccamento di Martina Franca sono intervenuti nella stessa cittadina, in via G. Giolitti, per l’incendio di due ambulanza. Entrambi i mezzi, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, son andati completamente distrutti. Oltre a spegnere i due automezzi interessati dal sinistro, l’intervento dei vigili è valso a mitigare i danni su alcune autovetture parcheggiate nelle vicinanze. In supporto alla squadra di Martina Franca è intervento anche personale del Comando di Taranto con un’autobotte. Anche intervento un’autobotte è in corso l’ accertamento delle cause.

