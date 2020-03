La Puglia in controtendenza rispetto ai dati nazionali. Oggi ci sono più contagiati rispetto a ieri e i dati potrebbero ulteriormente aumentare, se si considera che ieri erano stati fatti 828 test rispetto i 543 di oggi. La perplessità sta nel numero esiguo di tamponi che vengono effettuati . Il Governatore Emiliano, già Assessore alla Salute, preferisce evidentemente i proclami televisivi a restare a casa, piuttosto che procedere con i tamponi, perlomeno a tutte le persone venute in contatto con quelle risultati positivi. In questo modo, i dati, sono evidentemente falsati. Sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute sabato 22 marzo, in Puglia, sono stati effettuati 573 test per l’infezione Covid19 coronavirus e sono risultati positivi 111 casi (Ieri erano 92), 37 nella Provincia di Bari; 17 nella Provincia Bat; 6 nella Provincia di Brindisi; 22 nella Provincia di Foggia; 17 nella Provincia di Lecce; 6 nella Provincia di Taranto; 1 attribuito a residente fuori regione; 5 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia. Sono stati registrati 2 decessi: uno nella provincia di Lecce e uno nella provincia di Foggia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 6160 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 786, così divisi: 231 nella Provincia di Bari; 49 nella Provincia di Bat; 100 nella Provincia di Brindisi; 212 nella Provincia di Foggia; 120 nella Provincia di Lecce; 41 nella Provincia di Taranto; 13 attribuiti a residenti fuori regione; 20 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

