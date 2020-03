Mentre si attende che il Governo nelle prossime 48 ore, comunichi misure più stringenti e alcune modifiche al DPCM dell’11 marzo 2020, ieri sera sul sito della Regione Puglia, è stato pubblicato – come ogni giorno – il bollettino aggiornato dei casi positivi al Covid-19 – Coronavirus. Di seguito i dettagli dell’aggiornamento:

Il totale dei casi positivi Covid è 478, di cui: 466 attribuiti a residenti nelle province della regione; 2 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia; 10 attribuiti a residenti di altre regioni.

I nuovi casi risultati positivi a Covid-19 – aggiornati al 19 marzo, ore 21 sono 42, cosi suddivisi:

18 in Provincia di Bari; 1 in Provincia Bat; 4 in Provincia di Brindisi;16 in Provincia di Foggia; 1 in Provincia di Lecce; 2 in provincia di Taranto.

Risultano decedute tre persone, una di 79 anni nella provincia Bat , una nella provincia di Bari e una nella provincia di Foggia. Con questo aggiornamento salgono a 466 i casi positivi di cittadini residenti in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus, rispetto ai 424 di ieri comunicati alle 20.30.

Il governatore Emiliano, ha invitato tutti i cittadini al rispetto delle restrizioni, per evitare che il numero dei contagi possa aumentare: “Per tre giorni di seguito i casi positivi al Covid aumentano sempre intorno alla stessa cifra. Non lo voglio neanche dire, ma questo per ora è un buon segno. La maggioranza dei pugliesi che si è chiusa in casa e che rispetta le regole sta dando una risposta all’incremento del virus. Dobbiamo continuare così.”

