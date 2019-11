GROTTAGLIE – Anni di violenze e maltrattamenti subiti dal una donna di Grottaglie, da parte del compagno e mai denunciati. lo hanno accertato gli agenti della Volante intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia.

Il personale della Squadra Volante ha infatti tratto in arresto per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia un 37enne originario di Grottaglie.

Intervenuti in via Buffoluto, in un primo momento i poliziotti hanno avuto difficoltà nell’individuare l’appartamento oggetto di segnalazione, per via dell’assenza d’indicazioni, fino a quando, dopo alcuni istante dal loro arrivo, la loro attenzione è stata attirata dalla donna visibilmente agitata, che affacciata ad un balcone ha lanciato le chiavi dell’appartamento agli agenti, per consentire loro di entrare in casa il prima possibile.

Una volta entrati in casa, i poliziotti hanno constatato che l’abitazione era stata completamente messo a soqquadro con numerosi pezzi di vetro e suppellettili gettati sul pavimento. Gli agenti sono dunque intervenuti per dividere la coppia che stava ancora litigando.

Dopo averli separati e portati in stanze diverse, la donna, in preda ad un momento di vero sconforto e in lacrime, ha raccontato le continue minacce ed i maltrattamenti, soprattutto fisici, subiti dal suo compagno, ormai da qualche anno.

Dal suo racconto i poliziotti hanno accertato i continui e numerosi episodi di violenza e vessazioni mai denunciati per paura di ulteriori ritorsioni da parte del compagno. Numerosi anche gli episodi di lesioni fisiche, anche importanti, subiti e mai denunciati per paura, tanto da indurre la donna a non ricorrere a cure mediche.

Dopo quanto emerso l’uomo è stato condotto negli Uffici della Questura e dopo le formalità di rito tratto in arresto.

© 2019, Alessandra Cannetiello. Tutti i diritti riservati