Sabato 30 novembre alle 20.00 al “Tatà”

Teatro e beneficenza

In scena “Aggiungi un posto al diavolo” con la Compagnia del Belvedere. Commedia scritta e diretta da Francesco Piccinni. Coppia di coniugi, avvocato lui, magistrato lei, si ritrovano a fare i conti con un passato non troppo irreprensibile. Ricavato destinato alla sezione Ail di Taranto, attiva da venticinque anni sul territorio e presieduta da Patrizia Casarotti.

Teatro e beneficenza sabato 30 novembre alle 20.00 al teatro Tatà di via Grazia Deledda al quartiere Tamburi di Taranto. In scena la Compagnia teatrale del Belvedere con “Aggiungi un posto al diavolo”, commedia in due atti scritta e diretta da Francesco Piccinni, con Antonella Sergio, Gaetano Schiavo, Daniela Andriani, Piero Donatelli, Mary Ferrigno, Ubaldo Norelli, Angela Scialpi, assistenti di scena Annarita D’Amone e Cosima Piccoli, scenografie di Mimmo Campo.

Un titolo scelto solo per assonanza con la celebre commedia musicale di Garinei e Giovannini (Aggiungi un posto a tavola), mette alla berlina difetti, più che pregi, di una coppia di professionisti, lui avvocato, lei magistrato. Protagonista una buona “diavola” che in vita ha subito un grave torto e medita riscatto. Marito e moglie non conducono una vita irreprensibile, entrambi hanno legami extraconiugali e solo apparentemente conducono una vita fatta di buoni sentimenti. In realtà hanno da farsi perdonare più di qualcosa. Ci penserà, appunto, l’inatteso diavolo a metterci la coda, a sbeffeggiarli, far venire loro i classici “cinque minuti” per poi riservare allo spettatore un finale tutto da scoprire.

Una trama divertente, attori di una compagnia teatrale della Federazione italiana teatro amatori per una nobile causa. La commedia in programma al Tatà sarà l’occasione per raccogliere fondi da destinare alla sezione tarantina dell’Ail, Associazione italiana contro le leucemie attiva sul territorio da venticinque anni e di cui è presidente Patrizia Casarotti.

Ingresso, contributo minimo 10euro. Info: 099.4533289 (Ail), 342.9924948 (Patrizia), 320.8720979 (Margherita).

