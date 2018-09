TARANTO – Gli Agenti della Sezione Volanti hanno denunciato in stato di libertà una persona per guida in stato di ebbrezza alcolica ed omissione di soccorso. L’uomo, poco prima della mezzanotte, mentre era alla guida della propria autovettura, in viale Magna Grecia, all’altezza dell’intersezione con via Polesine, non rispettava la segnaletica orizzontale dello stop e investiva un motociclo con due giovani. Nella circostanza lo stesso conducente, nonostante i due giovani occupanti del motociclo fossero finiti sull’asfalto, si dava a precipitosa fuga.

Subito dopo, a seguito di segnalazione giunta sulla linea “113”, l’automobilista è stato identificato attraverso il numero di targa acquisito nel corso di immediati accertamenti e quindi rintracciato in via C. Battisti. Durante le fasi di identificazione l’uomo è apparso visibilmente confuso, a causa dell’eccessiva assunzione di alcol, come è risultato dai successivi accertamenti clinici. L’autovettura, una Lancia Libra, è risultata priva di polizza assicurativa e pertanto sottoposta a sequestro amministrativo. La patente di guida gli è stata immediatamente ritirata.

