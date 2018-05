TARANTO – Un evento che si svolge da 33 anni in onore della tradizione marinara della nostra città. Una sfida entusiasmante anima il Palio di Taranto, tradizionale regata in costume con 10 barche a remi di legno abbinate ai quartieri della città, guidate da due vogatori che remano in piedi. Le imbarcazioni devono percorrere in meno di 30 minuti l’intero periplo del borgo antico, partendo dall’allineamento del Canale Navigabile e passando dai due mari per tagliare il traguardo in prossimità dei cannoni del Castello Aragonese.

17:30 sorteggio della griglia di partenza;

18:00 saluto dei vogatori al Sindaco;

18:30 in corteo da palazzo di città verso l’arcivescovato per la benedizione di Mons. Santoro;

19:00 corteo fino alla marineria del palio e imbarco nei 10 gozzi.

Il Palio di Taranto si apre l’8 Maggio in concomitanza con il primo giorno di festeggiamenti in onore del Patrono San Cataldo e la seconda e decisiva manche della competizione si svolge assieme alla Festa del Mare, nel mese di Luglio, quando la città ospita iniziative culturali , musicali e mondane.

Il Palio dei Rioni Nasce nel 1986 da un’idea, anzi, dall’idea di un tramandato ricordo che vede i pescatori tarantini, all’inizio del 900, allontanarsi in mare sui propri gozzi negli afosi giorni estivi e improvvisare tra loro delle piccole sfide.

Nel corso degli anni Il Palio è diventato un momento in cui non si incontrano soltanto sport e desiderio di mantenere vive le antiche tradizioni marinare locali ma è, ormai, sinonimo di passione, amicizia ed anche fatica; per i suoi rematori, infatti, il Palio è il risultato di una disciplina a cui dedicano tempo e sforzi durante tutto l’anno per riuscire a dedicare la vittoria al proprio rione.

È fondamentale che tutta la città di Taranto possa vivere questa manifestazione con grande entusiasmo ed è per questo che insieme alla gara remiera del Palio dei RIONI si affiancano altri eventi, tra cui: il Palio delle Interforze, che è una regata di barche a remi tra gli equipaggi delle forze dell’ordine e militari locali, il Palio del Mediterraneo, aperto ad altre città italiane. Dal 2014 sono coinvolti anche gli istituti d’istruzione superiore della città nel progetto Palio delle scuole in programma per il giorno 19 Maggio 2018

La manifestazione ha luogo con il patrocinio del Comune di Taranto, della Provincia di Taranto, della Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso e con la collaborazione della Marina Militare, della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera, della Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare.

© 2018, redazione. Tutti i diritti riservati