Venerdì 1 luglio si riaprono i cancelli del teatro della Villa Peripato, il salotto verde della città. Una ricca programmazione per ritrovare la normalità con la Rassegna Estiva 2022 con teatro, musica, grandi nomi, spettacolo per bambini, cinema e food&sound, con apericena e musica dal vivo con le cover band. Un ventaglio di proposte per soddisfare tutti i palati. Tra le novità di quest’anno c’è da segnalare la presenza sul palco sabato 23 luglio di Cristiano Malgioglio che con le sue canzoni farà cantare tutto il pubblico presente. La grande macchina organizzativa vede in prima linea Il Palcoscenico srl, società che gestisce la parte della Villa Peripato che comprende il grande palco ed il chioschetto de La Capannina, e i due direttori artistici, Elio Donatelli per la rassegna cinematografica, e Gabriella Casabona per la rassegna teatrale e musicale. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21,00. I posti a sedere sono numerati. Venerdì primo luglio iniziamo con la risata, sul palco la compagnia Troisi con “Mi strugge il cuore” commedia brillante in due atti con la regia di Raffaele Boccuni. Giovedì 14 luglio la compagnia “Piccola Ribalta” con la commedia che ha già ottenuto grande successo di pubblico, “Mi Separo2” regia di Franco Spadaro. Venerdì 15 luglio uno spettacolo dedicato ai bambini ma non solo, a tutti coloro che amano le sigle dei cartoon più visti in assoluto dagli anni ’80 ad oggi, sul palco gli “Ipergalattici” cover band che si è aggiudicata diversi premi. Venerdì 22 luglio la compagnia “Lina Antonante” in “ ‘U Rasciùle”, commedia comica italo dialettale in due atti, regia di Pino Antonante. Sabato 23 luglio sarà la volta del cantautore, Cristiano Malgioglio che canterà le sue canzoni più famose, un artista a tutto tondo che abbiamo visto anche al cinema, in tv e come doppiatore, uno spettacolo che si preannuncia scoppiettante e colorato. Assolutamente da non perdere. Venerdì 29 luglio la compagnia “I viandanti sognatori” in “U Sione” regia di Nicola Causi. Commedia comico-brillante in due atti. Venerdì 5 agosto la compagnia “Nuda Veritas” in “Più di là che di qua” regia di Giorgio Pucciariello, commedia comica in due atti. Venerdì 19 agosto “Il laboratorio di Mimmo Fornaro” in “Ma se po’ fà sta vite?” regia di Mimmo Fornaro, cabaret e musica in dialetto tarantino. Venerdì 26 agosto i Palasport official tribute band racconta i 50 anni di storia dei mitici Pooh. Spettacolo musicale dai grandi effetti. Venerdì 2 settembre torna “Ricordando i favolosi anni ’60 – ’70, spettacolo musicale allestito da Mimmo Pulpito. Sabato 3 settembre la compagnia “Kissa” in “Il sistema di Ribadier”, regia di Raffaela Caputo, commedia brillante in due atti. Info e prenotazioni al 339.4760107.

Per il cinema appuntamento bisettimanale, domenica e mercoledì. Si inizia mercoledì 6 luglio con il film “Finale a sorpresa” con Penelope Cruz e Antonio Banderas. Domenica 10 e mercoledì 13 luglio “Assassino sul Nilo” con Kenneth Branach e Gal Gadot. Domenica 17 e mercoledì 20 luglio “Corro da te” con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. Domenica 24 e mercoledì 27 luglio “Il ritratto del duca” con Jim Broadbent e Helen Mirrer. Domenica 31 luglio e mercoledì 3 agosto “Ambulance” con Jake Gyllenhall e Yahya Abdul Matten II. Domenica 14 e mercoledì 17 agosto “Downton Abbey” con Hugh Bonneville e Laura Carmichael. Domenica 24 e mercoledì 31 agosto “L’ombra del giorno” con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Domenica 4 e mercoledì 7 settembre “Top Gun: Maverick” con Tom Cruise. Domenica 11 e mercoledì 14 settembre “Nostalgia” con Pierfrancesco Favino e Francesco Di Levai. Costo del biglietto posti unico numerato €5,00. Info e prenotazioni al 392.0654406.

Per gli amanti del cibo e della musica dal vivo tornano gli appuntamenti settimanali con le cover band, l’oramai tradizionale Food&Sound che negli anni passati ha riscosso un notevole successo e che vede in calendario il primo appuntamento fissato per martedì 5 luglio con CelentarockTribute Band Adriano Celentano. Lunedì 11 luglio Banana Acoustic Trio. Martedì 19 luglio Michael White Tribute Mario Biondi e Barry White. Martedì 26 luglio Vasco.Kom Tribute band Vasco Rossi. Martedì 2 agosto 3 2 1 Zero Tribute Band. Giovedì 11 agosto Michela Borgia tributo a Mina. Martedì 16 agosto omaggio a Roby Facchinetti Pooh. Martedì 23 agosto Mr. Queen Tribute Band. Martedì 30 agosto Innocenti evasioni omaggio a Lucio Battisti. Martedì 6 settembre Senzavergogna Swing & C. Orchestra – lo swing di Enzo Arbore. Martedì 13 settembre Antonello Venditti Tribute Band. Martedì 20 settembre Napule Anema e Corde – canzoni napoletane.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21,00 con ingresso alle ore 20,30. Per tutti gli spettacoli è gradita la prenotazione che per gli appuntamenti del Food&Sound è invece obbligatoria.