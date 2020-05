TARANTO -I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Taranto hanno arrestato un 49enne tarantino, perché evaso dagli arresti domiciliari. In particolare, i militari verificavano che l’uomo invece di trovarsi a casa, si aggirava indisturbato per le vie limitrofe con in mano una bottiglia di birra. Il prevenuto, che non riusciva a dare una valida motivazione del suo allontanamento, veniva arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

© 2020, redazione. Tutti i diritti riservati